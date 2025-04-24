Велика Британія заборонила експорт до росії геймпадів: їх використовували для управління безпілотниками на війні проти України

Британський уряд заборонив експорт контролерів ігрових консолей, які, як з’ясувалося, рф використовує для управління безпілотниками на фронті в Україні. Про це повідомляє Politico, пише УНН.

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Зокрема, за інформацією, Велика Британія оголосила про новий пакет заходів, який містить 150 нових торгових санкцій проти росії.

Сьогодні ми використовуємо наші повноваження, щоб задушити російську військову машину, врятувати життя українців і захистити британський бізнес від цинічної експлуатації з боку росії - заявив міністр санкцій Великої Британії Стівен Доуті.

Новий пакет здебільшого зосереджений на тому, щоб позбавити інноваційне програмне забезпечення і технології доступу до оборонного та енергетичного секторів росії, включно з контролерами відеоігор, які використовуються для управління безпілотниками у війні проти України, і передачею технологій, які використовуються у виробництві товарів Common High Priority. До них відносяться електронні вироби, такі як підсилювачі та схеми, які уряд описує як "критично важливі" для російського військового розвитку.

Пакет також забороняє експорт хімікатів, електроніки, машин і металів з метою обмеження військового і промислового потенціалу росії.

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"Ліквідація доходів росії від поставок енергоносіїв спустошить військову скарбницю путіна — ось чому ми припиняємо продаж складного програмного забезпечення, що використовується для наживи на нових запасах нафти і газу, не дозволяючи використовувати британський досвід для підживлення російської військової машини", - заявив Доуті.

"Ми також повністю забороняємо ввезення в росію контролерів відеоігор, щоб запобігти їхньому використанню для управління безпілотниками на передовій, а це значить, що ігрові консолі більше не будуть використовуватися для вбивства на Україні".

Нагадаємо

Раніше Financial Times повідомляв, що ЄС планує заборони заборонити продаж ігрових приставок у росію, щоб завадити збройним силам країни-агресорки використовувати їх для управління безпілотниками, що відправляються на Україну.