лавров: кремль готов к соглашению по Украине, но есть нюанс
Киев • УНН
рф готова к мирному соглашению по Украине, но требует согласования ключевых элементов. москва настаивает на конструктивном подходе Запада к переговорам.
кремль готов к заключению соглашения по "украинскому урегулированию", однако для этого необходимо согласовать ряд ключевых элементов. Об этом в интервью CBS News заявил министр иностранных дел рф сергей лавров, сообщает УНН.
Детали
По его словам, для достижения мирного соглашения сторонам необходимо доработать детали и прийти к взаимоприемлемым условиям.
Мы готовы к соглашению, но есть определенные элементы, которые нужно финализировать
Он добавил, что москва не отказывается от диалога и готова рассматривать различные предложения по "мирному урегулированию конфликта". При этом россия внимательно следит за позицией западных стран и надеется на конструктивный подход с их стороны.
Напомним
МИД Украины призывает к усилению санкций против рф и увеличению поставок ПВО из-за роста числа жертв среди гражданских. За апрель 2025 года зафиксировано 848 жертв.
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