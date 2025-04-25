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рф, предварительно, ударила по Киеву северокорейской баллистической ракетой, спецслужбы проверяют детали - Зеленский
24 апреля, 18:25 • 19784 просмотра

рф, предварительно, ударила по Киеву северокорейской баллистической ракетой, спецслужбы проверяют детали - Зеленский

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За сутки ликвидировано 1170 оккупантов и уничтожено 48 крылатых ракет - Генштаб

Киев • УНН

 • 3852 просмотра

За 24 апреля российская армия потеряла 1170 солдат и 48 крылатых ракет. С начала 2025 года Силы обороны ликвидировали более 155 тысяч оккупантов.

За сутки ликвидировано 1170 оккупантов и уничтожено 48 крылатых ракет - Генштаб

За сутки 24 апреля российские войска потеряли на войне с Украиной 1170 солдат и 48 крылатых ракет. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.04.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 946500 (+1170) человек ликвидировано
    • танков ‒ 10703 (+9)
      • боевых бронированных машин ‒ 22315 (+3)
        • артиллерийских систем ‒ 26895 (+72)
          • РСЗО ‒ 1372 (+3)
            • средства ПВО ‒ 1144 (+3)
              • самолетов ‒ 370 (0)
                • вертолетов ‒ 335 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 33779 (+119)
                    • крылатые ракеты ‒ 3196 (+48)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 1 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 45906 (+151)
                            • специальная техника ‒ 3860 (0)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              С начала 2025 года Силы обороны ликвидировали более 155 тысяч российских захватчиков. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский. Он подчеркнул, что за каждое совершенное преступление будет возмездие.

                              США показали Украине и рф "финишную прямую" для окончания войны - Рубио25.04.25, 03:35 • 4366 просмотров

                              Вадим Хлюдзинский

                              Вадим Хлюдзинский

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