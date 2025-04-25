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175 боев за сутки: враг наиболее активен на Покровском направлении и курщине - карта от Генштаба

Киев • УНН

 • 640 просмотра

За минувшие сутки на фронте произошло 175 боев, больше всего - на Покровском направлении, а также на курщине. Силы обороны ликвидировали 1170 оккупантов и уничтожили 48 крылатых ракет.

175 боев за сутки: враг наиболее активен на Покровском направлении и курщине - карта от Генштаба

На фронте за прошедшие сутки произошло 175 боев, большинство - на Покровском направлении, также враг был активнее на курщине, сообщили в утренней сводке в Генштабе ВСУ, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Противник, используя свое преимущество в живой силе и технике, атакует наши позиции. Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери. В целом, за прошедшие сутки зафиксировано 175 боестолкновений

- сообщили в Генштабе.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах один ракетный и 110 авиационных ударов, применив 72 ракеты и сбросив 201 КАБ. Кроме этого, совершил 6178 обстрелов, в том числе 115 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3148 дронов-камикадзе.

"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, девять артиллерийских систем и один пункт управления противника", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Купянском направлении вчера произошло четыре атаки захватчиков. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в районах Новой Кругляковки, Загрызового и в сторону Богуславки.

На Лиманском направлении враг атаковал 15 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Нового, Колодязей, Торского, Ямполовки и в направлениях Ольговки, Редкодуба и Нового Мира.

На Северском направлении Силы обороны остановили восемь наступательных действий захватчиков вблизи Белогоровки, в сторону Верхнекаменского и Григоровки.

На Краматорском направлении вчера зафиксировано 13 боестолкновений в районах Часового Яра, Андреевки и в сторону Белой Горы, Предтечиного и Дилиевки.

На Торецком направлении враг совершил 17 атак в районах Торецка, Леонидовки, Щербиновки, Дачного и в сторону Дилиевки и Новоспаского.

На Покровском направлении наши защитники остановили 65 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Водяное Второе, Зверовое, Тарасовка, Сухой Яр, Березовка, Малиновка, Елизаветовка, Лысовка, Котлино, Удачное, Новосергеевка, Успеновка, Новоалександровка, Надиевка, Котляровка, Андреевка, а также в направлении населенных пунктов Покровск, Новопавловка, Чунишино, Алексеевка, Старая Николаевка, Романовка, Миролюбовка.

На Новопавловском направлении противник вчера совершил десять атак вблизи населенных пунктов Константинополь, Привольное и в сторону Разлива и Отрадного.

На Ореховском направлении враг девять раз пытался продвинуться вблизи населенных пунктов Новоданиловка, Малые Щербаки, Степовое, Щербаки и в сторону Малой Токмачки. Успеха не имел.

На Приднепровском направлении наши воины успешно остановили три попытки противника продвинуться вперед.

На Гуляйпольском и Харьковском направлениях за прошедшие сутки боестолкновений не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

"Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. За прошедшие сутки враг нанес 17 авиаударов, сбросив при этом 26 КАБ, совершил 367 обстрелов, из которых пять - из РСЗО. Украинские защитники остановили 27 штурмовых действий захватчиков", - сказано в сводке.

За сутки ликвидировано 1170 оккупантов и уничтожено 48 крылатых ракет - Генштаб25.04.25, 07:58 • 13598 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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