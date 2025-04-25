На Торецком направлении оккупанты чаще запускают разведдроны и штурмуют позиции ВСУ на мотоциклах - спикер

россияне увеличили количество штурмов с использованием мототехники на Торецком направлении. Также вражеские дроны начали все чаще залетать вглубь Украины в направлении Константиновки. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер ОТУ "Луганск" Дмитрий Запорожец, передает УНН.

Детали

Запорожец сообщил, что россияне активно ведут разведку с помощью дронов и ведут себя нагло, залетая вглубь украинских территорий.

Непонятно пока, чего враг себе позволяет нетрадиционно залетать далеко в направлении Константиновки. Если раньше враг держался четко по линии боевого столкновения своими разведдронами, то сейчас или это связано с тем, что увеличилась продолжительность светлой части суток, а возможно для корректировки авиационных ударов и отслеживания их результатов - сообщил спикер.

По его словам, ВСУ активно сбивает эти дроны, однако враг, по его словам, не жалуется на нехватку БпЛА и активно их применяет. Также сохраняется большое количество пехотных атак, однако в последнее время украинские военные все чаще наблюдают попытки россиян штурмовать позиции ВСУ на мотоциклах.

Увеличилось количество применения мототехники. Недавно еще на подступах к позициям уничтожили такой штурм с применением мотоциклов. В целом, в направлении населенного пункта Белогоровка противник применил сегодня 17 мотоциклов и вчера, кажется, 11. А в целом за неделю у нас, наверное, не ошибусь, если скажу, что до ста мотоциклов точно уничтожено - сообщил Запорожец.

Он также добавил, что очевидно россияне используют мототехнику, чтобы быстрее продвинуться в направлении Константиновки.

175 боев за сутки: враг наиболее активен на Покровском направлении и курщине - карта от Генштаба