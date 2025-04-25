Украинцы воюют с россиянами, потому что те принесли ненависть на их землю - Зеленский

Украинцы воюют против россиян не потому, что это россияне, а из-за смерти и ненависти, которую захватчики принесли на их землю. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время интервью с американским журналистом Беном Шапиро, пишут УНН.

Народ Украины сам выбирает, что ему делать. У нас нет никаких трудностей в отношении прав человека. Никаких вызовов в этом отношении, потому что это главный закон для наших людей. Почему украинцы воюют против россиян? Не потому, что это россияне. Абсолютно нет - отметил Зеленский.

Он также добавил, что украинцы будут бороться за свои права, поскольку это важно для украинцев, которые всегда были свободными людьми.

"Украина будет бороться за свои права. Это своего рода эмоциональная фаза украинцев. Украинцы свободны", - пояснил президент.

Только украинский народ имеет право решать, какие территории являются украинскими - Зеленский

Зеленский также добавил, что вопреки обманчивым представлениям американских консерваторов, Церковь играет значительную роль в жизни украинцев. Также в нашей стране поддерживается институт семьи.

Я только что встретился с представителями Церквей, и они говорят, что нам нужно укрепить институт семьи, ослабленные из-за войны. Плюс 8,5 миллионов украинцев покинули страну. Следовательно, уровень рождаемости снижается, и нам нужно это укреплять. Это сигналы, которые Церкви передают, мы распространяем эти сигналы среди людей - рассказал Зеленский.

Также глава государства подчеркнул, что украинцы ненавидят россиян, потому что те принесли смерть на их землю. Это касается и тех, кто имеет родственные связи с россией.

"Теперь люди их ненавидят. Даже те люди, которые имели какие-то родственные связи с россией через границу. Но теперь у них другое отношение, потому что россияне принесли смерть. Потому что в этом случае вы будете ненавидеть этих людей, потому что эти люди убили членов вашей семьи или принесли ненависть на вашу землю".

Дополнение

Также во время общения с Шапиро Зеленский объяснил, что режим российского диктатора владимира путина и его вооруженные силы своими действиями очень приблизились к результатам нацистского режима.