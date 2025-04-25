Только украинский народ имеет право решать, какие территории являются украинскими - Зеленский

Украина не будет юридически признавать какие-либо оккупированные территории. Это касается и полуострова Крым. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами, сообщает УНН.

Украина не будет признавать юридически какие-либо временно оккупированные территории. Я думаю, это справедливая позиция, она законна не только с точки зрения Конституции Украины, хотя прежде всего, но и с точки зрения международного права - заявил Зеленский.

Президент Украины отказался комментировать заявления относительно Крыма президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Не хотел бы сейчас подробно комментировать именно заявление президента Соединенных Штатов Америки. Наша позиция неизменна – только украинский народ имеет право решать, какие территории являются украинскими и Конституция Украины говорит, что все временно оккупированные территории являются временно оккупированными территориями. Они все принадлежат Украине и украинскому народу - подчеркнул Глава государства.

Президент также напомнил, что территориальную целостность Украины, включая Крым, признает большинство государств мира, даже те, которые балансируют между Украиной и россией.

И весь мир, или большинство мира, даже те страны, которые балансируют в отношениях между нами и россией, даже они признают суверенитет и территориальную целостность Украины, включая полуостров Крым - добавил Зеленский.

Дополнение

Президент США Дональд Трамп уклонился от ответа на вопрос, предлагает ли Белый дом признавать Крым российским в контексте заключения мирного соглашения между Украиной и россией. При этом он добавил, что Крым будет трудно вернуть.

Журналисты спросили Трампа, придерживается ли он своих предыдущих утверждений о том, что Украина должна отдать территорию для обеспечения мира, включая Крым.

"Это зависит от того, какую территорию", — отвечает Трамп, добавляя: "Мы сделаем все, что сможем".