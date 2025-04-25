Только украинский народ имеет право решать, какие территории являются украинскими - Зеленский
Киев • УНН
Президент Украины заявил, что Украина не будет признавать юридически никакие оккупированные территории, включая Крым. Большинство стран мира, даже те, которые балансируют между Украиной и россией, признают ее суверенитет.
Украина не будет юридически признавать какие-либо оккупированные территории. Это касается и полуострова Крым. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами, сообщает УНН.
Украина не будет признавать юридически какие-либо временно оккупированные территории. Я думаю, это справедливая позиция, она законна не только с точки зрения Конституции Украины, хотя прежде всего, но и с точки зрения международного права
Президент Украины отказался комментировать заявления относительно Крыма президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.
Не хотел бы сейчас подробно комментировать именно заявление президента Соединенных Штатов Америки. Наша позиция неизменна – только украинский народ имеет право решать, какие территории являются украинскими и Конституция Украины говорит, что все временно оккупированные территории являются временно оккупированными территориями. Они все принадлежат Украине и украинскому народу
Президент также напомнил, что территориальную целостность Украины, включая Крым, признает большинство государств мира, даже те, которые балансируют между Украиной и россией.
И весь мир, или большинство мира, даже те страны, которые балансируют в отношениях между нами и россией, даже они признают суверенитет и территориальную целостность Украины, включая полуостров Крым
Дополнение
Президент США Дональд Трамп уклонился от ответа на вопрос, предлагает ли Белый дом признавать Крым российским в контексте заключения мирного соглашения между Украиной и россией. При этом он добавил, что Крым будет трудно вернуть.
Журналисты спросили Трампа, придерживается ли он своих предыдущих утверждений о том, что Украина должна отдать территорию для обеспечения мира, включая Крым.
"Это зависит от того, какую территорию", — отвечает Трамп, добавляя: "Мы сделаем все, что сможем".