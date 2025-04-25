Только украинский народ имеет право решать, какие территории являются украинскими - Зеленский

$41.690.02
47.420.13
ukenru
Зеленский может не поехать на похороны Папы Римского: кто представит Украину
16:43 • 3844 просмотра

Зеленский может не поехать на похороны Папы Римского: кто представит Украину

Эксклюзив
25 апреля, 11:13 • 18419 просмотра

Выезд украинцев за границу: социолог рассказала о новых тенденциях

25 апреля, 10:48 • 32709 просмотра

Украина не получала официальных сигналов от США об их выходе из мирного процесса - МИД

25 апреля, 10:30 • 39653 просмотра

Похороны Папы Римского Франциска: кто будет присутствовать на церемонии и как будет проходить месса

25 апреля, 09:10 • 33577 просмотра

Зарплата будет расти на 3-4% ежегодно в 2025-2027 годах - прогноз НБУ

Эксклюзив
25 апреля, 07:40 • 38678 просмотра

Блокировка реформы АРМА ставит под угрозу выполнение получения финансирования от ЕС: нардеп возложил ответственность на Думу

25 апреля, 05:56 • 74945 просмотра

Проводы 2025: как поминать умерших и какие меры безопасности в этом году

24 апреля, 18:25 • 57171 просмотра

рф, предварительно, ударила по Киеву северокорейской баллистической ракетой, спецслужбы проверяют детали - Зеленский

Эксклюзив
24 апреля, 16:02 • 90875 просмотра

В Минэкономики ответили, планируются ли изменения в правилах бронирования работников

24 апреля, 12:42 • 87282 просмотра

"владимир, СТОП!" Трамп заявил, что его не устраивают российские удары по Киеву

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+18°
2.4м/с
47%
745 мм
Популярные новости

Страны ЕС не спешат с предложением Еврокомиссии по увеличению расходов на оборону - Euractiv

25 апреля, 08:04 • 27499 просмотра

Трамп сократил финансирование киберзащиты Украины от российских атак - Bloomberg

25 апреля, 08:23 • 13128 просмотра

Нет попыткам принуждения к капитуляции: Украина передала США 5 требований к мирному плану Трампа - The Telegraph

25 апреля, 08:56 • 7678 просмотра

Великобритания все еще может направить войска в Украину - британский министр

25 апреля, 09:27 • 7326 просмотра

В подмосковье подорвали заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС рф

25 апреля, 09:29 • 16470 просмотра
публикации

Похороны Папы Римского Франциска: кто будет присутствовать на церемонии и как будет проходить месса

25 апреля, 10:30 • 39653 просмотра

Проводы 2025: как поминать умерших и какие меры безопасности в этом году

25 апреля, 05:56 • 74945 просмотра

“Трахтибидох”, криминалисты и аналитика с 2018-го: мастер-класс реформирования фармрынка от Нацакадемии правовых наук Украины

24 апреля, 11:00 • 129513 просмотра

Поразка 51-го арсенала ГРАУ: какие еще склады с оружием были атакованы в рф

23 апреля, 14:18 • 294441 просмотра

Выход один - Зима "на выход", или почему главный юрист НБУ должен покинуть должность

23 апреля, 13:44 • 184032 просмотра
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальные люди

Дональд Трамп

Папа Франциск

Стив Уиткофф

Кир Стармер

Си Цзиньпин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Крым

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Канье Уэст запустил первый стрим на Twitch и за считанные минуты улетел в бан за зигование

15:56 • 3536 просмотра

Блейк Лайвли появилась на красной дорожке на гала-концерте Time100 в платье от ливанского модельера

25 апреля, 07:29 • 48337 просмотра

Меган Маркл обнаружила новое сходство между своими детьми и детьми Кейт после того, как ее обвинили в копировании гардероба Джорджа и Шарлотты

24 апреля, 15:17 • 40585 просмотра

Бен Аффлек рассказал, почему дети критикуют его фильмы, говоря: "Это ужасно!"

24 апреля, 14:13 • 47700 просмотра

Джейсон Биггс взял под контроль свое здоровье: в борьбе с пагубными привычками звезда "Американского пирога" сильно изменился

24 апреля, 08:47 • 78854 просмотра
Актуальное

Евро

Шахед-136

Доллар США

Facebook

Калибр (семейство ракет)

Только украинский народ имеет право решать, какие территории являются украинскими - Зеленский

Киев • УНН

 • 214 просмотра

Президент Украины заявил, что Украина не будет признавать юридически никакие оккупированные территории, включая Крым. Большинство стран мира, даже те, которые балансируют между Украиной и россией, признают ее суверенитет.

Только украинский народ имеет право решать, какие территории являются украинскими - Зеленский

Украина не будет юридически признавать какие-либо оккупированные территории. Это касается и полуострова Крым. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами, сообщает УНН.

Украина не будет признавать юридически какие-либо временно оккупированные территории. Я думаю, это справедливая позиция, она законна не только с точки зрения Конституции Украины, хотя прежде всего, но и с точки зрения международного права 

- заявил Зеленский.

Президент Украины отказался комментировать заявления относительно Крыма президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Не хотел бы сейчас подробно комментировать именно заявление президента Соединенных Штатов Америки. Наша позиция неизменна – только украинский народ имеет право решать, какие территории являются украинскими и Конституция Украины говорит, что все временно оккупированные территории являются временно оккупированными территориями. Они все принадлежат Украине и украинскому народу 

- подчеркнул Глава государства.

Президент также напомнил, что территориальную целостность Украины, включая Крым, признает большинство государств мира, даже те, которые балансируют между Украиной и россией.

И весь мир, или большинство мира, даже те страны, которые балансируют в отношениях между нами и россией, даже они признают суверенитет и территориальную целостность Украины, включая полуостров Крым 

- добавил Зеленский.

Дополнение

Президент США Дональд Трамп уклонился от ответа на вопрос, предлагает ли Белый дом признавать Крым российским в контексте заключения мирного соглашения между Украиной и россией. При этом он добавил, что Крым будет трудно вернуть.

Журналисты спросили Трампа, придерживается ли он своих предыдущих утверждений о том, что Украина должна отдать территорию для обеспечения мира, включая Крым.

"Это зависит от того, какую территорию", — отвечает Трамп, добавляя: "Мы сделаем все, что сможем".

Павел Зинченко

Павел Зинченко

Войнаполитика
Дональд Трамп
Крым
Владимир Зеленский
Соединенные Штаты
Украина
Brent
$66.79
Bitcoin
$95,231.20
S&P 500
$5,508.77
Tesla
$286.08
Газ TTF
$32.55
Золото
$3,296.09
Ethereum
$1,801.85