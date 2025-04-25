Тільки український народ має право вирішувати, які території є українськими - Зеленський

Україна не буде юридично визнавати будь-які окуповані території. Це стосується і півострова Крим. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, повідомляє УНН.

Україна не буде визнавати юридично будь-які тимчасово окуповані території. Я думаю, це справедлива позиція, вона законна не тільки з точки зору Конституції України, хоча передусім, але й з точки зору міжнародного права - заявив Зеленський.

Президент України відмовився коментувати заяви щодо Криму президента Сполучених Штатів Дональда Трампа.

Не хотів би зараз докладно коментувати саме заяву президента Сполучених Штатів Америки. Наша позиція незмінна – тільки український народ має право вирішувати, які території є українськими і Конституція України говорить, що усі тимчасово окуповані території є тимчасово окупованими територіями. Вони всі належать Україні та українському народу - підкреслив Глава держави.

Президент також нагадав, що територіальну цілісність України, включно з Кримом, визнає більшість держав світу, навіть ті, які балансують між Україною та росією.

І весь світ, або більшість світу, навіть ті країни, які балансують у відносинах між нами і росією, навіть вони визнають суверенітет і територіальну цілісність України, включаючи півострів Крим - додав Зеленський.

Доповнення

Президент США Дональд Трамп ухилився від відповіді на питання, чи пропонує Білий дім визнавати Крим російським в контексті укладення мирної угоди між Україною та рф. При цьому він додав, що Крим буде важко повернути.

Журналісти запитали Трампа, чи дотримується він своїх попередніх тверджень про те, що Україна повинна віддати територію для забезпечення миру, включаючи Крим.

"Це залежить від того, яку територію", — відповідає Трамп, додаючи: "Ми зробимо все, що зможемо".