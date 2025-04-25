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Українці воюють з росіянами, бо ті принесли ненависть на їхню землю - Зеленський

Київ • УНН

 • 978 перегляди

Президент Зеленський заявив, що українці воюють проти росіян не через їхню національність, а через ті злочини, які ті коять на українській землі. Також він наголосив на важливій ролі Церкви та інституту сім'ї.

Українці воюють з росіянами, бо ті принесли ненависть на їхню землю - Зеленський

Українці воюють проти росіян не тому, що це росіяни, а через смерть і ненависть, яку загарбники принесли на їхню землю. Про це Президент України Володимир Зеленський повідомив під час інтерв’ю з американським журналістом Беном Шапіро, пишу УНН.

Народ України сам вибирає, що йому робити. У нас немає жодних труднощів щодо прав людини. Жодних викликів щодо цього, тому що це головний закон для наших людей. Чому українці воюють проти росіян? Не тому, що це росіяни. Абсолютно ні

- зазначив Зеленський.

Він також додав, що українці боротимуться за свої права, оскільки це є важливим для українців, які завжди були вільними людьми.

"Україна боротиметься за свої права. Це свого роду емоційна фаза українців. Українці вільні", - пояснив президент.

Тільки український народ має право вирішувати, які території є українськими - Зеленський25.04.25, 20:21 • 1398 переглядiв

Зеленський також додав, що пори оманливі уявлення американських консерваторів, Церква відіграє значну роль в житті українців. Також в нашій країні підтримується інститут сім’ї.

Я щойно зустрівся з предствниками Церков, і вони кажуть, що нам потрібно зміцнити інститут сім'ї, послаблені через війну. Плюс 8,5 мільйонів українців покинули країну. Отже, рівень народжуваності знижується, і нам потрібно це зміцнювати. Це сигнали, які Церкви передають, ми поширюємо ці сигнали серед людей

- розповів Зеленський.

Також глава держави підкреслив, що українці ненавидять росіяни, бо ті принесли смерть на їхню землю. Це стосується і тих, хто має родинні зв’язки з росією.

"Тепер люди їх ненавидять. Навіть ті люди, які мали якісь родинні зв'язки з росією через кордон. Але тепер у них інше ставлення, бо росіяни принесли смерть. Тому що в цьому випадку ви ненавидітимете цих людей, бо ці люди вбили членів вашої родини або принесли ненависть на вашу землю".

Доповнення

Також під час спілкування з Шапіро Зеленський пояснив, що режим російського диктатора володимира путіна та його збройні сили своїми діями дуже наблизилися до результатів нацистського режиму.

Павло Зінченко

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