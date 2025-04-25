Своїми діями путін і його армія досягли результатів нацистського режиму - Зеленський

Режим російського диктатора володимира путіна та його збройні сили своїми діями дуже наблизилися до результатів нацистського режиму. Про це Президент України Володимир Зеленський повідомив під час інтерв’ю з американським журналістом Беном Шапіро, пишу УНН.

Це смішно. Смішно чути таке від путіна. Своїми діями він дуже наблизився до результатів нацистського режиму, який домінував у Європі приблизно 100 років тому. І путін дуже наближається до цього діями своїх збройних сил - підкреслив Президент, відповідаючи на питання Шапіро щодо звинувачень української влади в нацизмі.

Зеленський додав, що особливо сутність режиму путіна було помітно на початку повномасштабного вторгнення, коли росіяни у великих кількостях вбивали і ґвалтували людей.

Особливо це було помітно в перші дні повномасштабної війни, тому що на самому початку цього повномасштабного вторгнення вони ґвалтували людей, вони вбивали людей, вони робили все - підкреслив Президент.

Скільки ще в Україні триватиме мобілізація? Зеленський відповів

Зеленський звернув увагу, що Бен Шапіро під час свого візиту до Києва спілкувався з головним рабином України.

Мені сказали, що у вас була зустріч з головним рабином. Він героїчний батько. Його син єврей, їхня родина - це єврейська родина. Як ви думаєте, чи воюватиме його син за нацистський режим? - зазначив Зеленський.

Глава держави нагадав, що злочинність дій путіна була визнана Міжнародним кримінальним судом.

У нас є вагомі докази щодо нацистського режиму путіна та наслідків його війни проти нас. Є визнання його режиму відповідальним перед Міжнародним кримінальним судом. Є факти депортації українських дітей, яку визнає весь світ - підкреслив Зеленський.

Доповнення

Раніше, під час спілкування з Беном Шапіро, Зеленський повідомив, що зустріч з Трампом була необхідна, але виявилася невдалою для обох країн. Він розраховує на подальше партнерство зі США після закінчення війни.