Своїми діями путін і його армія досягли результатів нацистського режиму - Зеленський
Київ • УНН
Зеленський заявив, що дії путіна нагадують нацистський режим, особливо зважаючи на звірства росіян на початку вторгнення. Він наголосив, що злочини путіна визнані Міжнародним кримінальним судом.
Режим російського диктатора володимира путіна та його збройні сили своїми діями дуже наблизилися до результатів нацистського режиму. Про це Президент України Володимир Зеленський повідомив під час інтерв’ю з американським журналістом Беном Шапіро, пишу УНН.
Це смішно. Смішно чути таке від путіна. Своїми діями він дуже наблизився до результатів нацистського режиму, який домінував у Європі приблизно 100 років тому. І путін дуже наближається до цього діями своїх збройних сил
Зеленський додав, що особливо сутність режиму путіна було помітно на початку повномасштабного вторгнення, коли росіяни у великих кількостях вбивали і ґвалтували людей.
Особливо це було помітно в перші дні повномасштабної війни, тому що на самому початку цього повномасштабного вторгнення вони ґвалтували людей, вони вбивали людей, вони робили все
Скільки ще в Україні триватиме мобілізація? Зеленський відповів24.04.25, 23:10 • 13916 переглядiв
Зеленський звернув увагу, що Бен Шапіро під час свого візиту до Києва спілкувався з головним рабином України.
Мені сказали, що у вас була зустріч з головним рабином. Він героїчний батько. Його син єврей, їхня родина - це єврейська родина. Як ви думаєте, чи воюватиме його син за нацистський режим?
Глава держави нагадав, що злочинність дій путіна була визнана Міжнародним кримінальним судом.
У нас є вагомі докази щодо нацистського режиму путіна та наслідків його війни проти нас. Є визнання його режиму відповідальним перед Міжнародним кримінальним судом. Є факти депортації українських дітей, яку визнає весь світ
Доповнення
Раніше, під час спілкування з Беном Шапіро, Зеленський повідомив, що зустріч з Трампом була необхідна, але виявилася невдалою для обох країн. Він розраховує на подальше партнерство зі США після закінчення війни.