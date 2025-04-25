Своими действиями путин и его армия достигли результатов нацистского режима - Зеленский
Киев • УНН
Зеленский заявил, что действия путина напоминают нацистский режим, особенно учитывая зверства россиян в начале вторжения. Он подчеркнул, что преступления путина признаны Международным уголовным судом.
Режим российского диктатора владимира путина и его вооруженные силы своими действиями очень приблизились к результатам нацистского режима. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время интервью с американским журналистом Беном Шапиро, пишут УНН.
Это смешно. Смешно слышать такое от путина. Своими действиями он очень приблизился к результатам нацистского режима, который доминировал в Европе примерно 100 лет назад. И путин очень приближается к этому действиями своих вооруженных сил
Зеленский добавил, что особенно сущность режима путина была заметна в начале полномасштабного вторжения, когда россияне в больших количествах убивали и насиловали людей.
Особенно это было заметно в первые дни полномасштабной войны, потому что в самом начале этого полномасштабного вторжения они насиловали людей, они убивали людей, они делали все
Сколько еще в Украине будет продолжаться мобилизация? Зеленский ответил24.04.25, 23:10 • 13908 просмотров
Зеленский обратил внимание, что Бен Шапиро во время своего визита в Киев общался с главным раввином Украины.
Мне сказали, что у вас была встреча с главным раввином. Он героический отец. Его сын еврей, их семья - это еврейская семья. Как вы думаете, будет ли его сын воевать за нацистский режим?
Глава государства напомнил, что преступность действий путина была признана Международным уголовным судом.
У нас есть веские доказательства относительно нацистского режима путина и последствий его войны против нас. Есть признание его режима ответственным перед Международным уголовным судом. Есть факты депортации украинских детей, которую признает весь мир
Дополнение
Ранее, во время общения с Беном Шапиро, Зеленский сообщил, что встреча с Трампом была необходима, но оказалась неудачной для обеих стран. Он рассчитывает на дальнейшее партнерство с США после окончания войны.