Своими действиями путин и его армия достигли результатов нацистского режима - Зеленский

Режим российского диктатора владимира путина и его вооруженные силы своими действиями очень приблизились к результатам нацистского режима. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время интервью с американским журналистом Беном Шапиро, пишут УНН.

Это смешно. Смешно слышать такое от путина. Своими действиями он очень приблизился к результатам нацистского режима, который доминировал в Европе примерно 100 лет назад. И путин очень приближается к этому действиями своих вооруженных сил - подчеркнул Президент, отвечая на вопрос Шапиро об обвинениях украинской власти в нацизме.

Зеленский добавил, что особенно сущность режима путина была заметна в начале полномасштабного вторжения, когда россияне в больших количествах убивали и насиловали людей.

Особенно это было заметно в первые дни полномасштабной войны, потому что в самом начале этого полномасштабного вторжения они насиловали людей, они убивали людей, они делали все - подчеркнул Президент.

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Зеленский обратил внимание, что Бен Шапиро во время своего визита в Киев общался с главным раввином Украины.

Мне сказали, что у вас была встреча с главным раввином. Он героический отец. Его сын еврей, их семья - это еврейская семья. Как вы думаете, будет ли его сын воевать за нацистский режим? - отметил Зеленский.

Глава государства напомнил, что преступность действий путина была признана Международным уголовным судом.

У нас есть веские доказательства относительно нацистского режима путина и последствий его войны против нас. Есть признание его режима ответственным перед Международным уголовным судом. Есть факты депортации украинских детей, которую признает весь мир - подчеркнул Зеленский.

Дополнение

Ранее, во время общения с Беном Шапиро, Зеленский сообщил, что встреча с Трампом была необходима, но оказалась неудачной для обеих стран. Он рассчитывает на дальнейшее партнерство с США после окончания войны.