Зустріч з Трампом в Овальному кабінеті була необхідна, але не принесла користі - Зеленський

Зустріч Президента України Володимира Зеленського з очільником Білого дому Дональдом Трампом в Овальному кабінеті, яка завершилася конфліктом між двома лідерами, була необхідна для обговорення важливих питань. Втім, вона не принесла користі ні Україні, ні США. Про це заявив сам Зеленський в інтерв'ю американському журналісту Бену Шапіро, пише УНН.

Деталі

"Що стосується нашої зустрічі в Овальному кабінеті, то я постійно повторював, що нам потрібна була ця зустріч. Ми повинні були поговорити про важливі елементи", - зазначив Зеленський.

Він зазначив, що зустріч в Овальному кабінеті в кінцевому рахунку виявилася невдалою і для України, і для Сполучених Штатів.

У нас були різні зустрічі з президентом Трампом, тому я думаю, що зустріч в Овальному кабінеті не допомогла Україні, не допомогла Сполученим Штатам і нікому - підкреслив президент.

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Він додав, що розраховує на подальше партнерство із Сполученими Штатами по завершенню війни і матиме ще багато розмов з Трампом.

"Після закінчення цієї війни, ми розраховуємо на стратегічне партнерство, де ми завжди поважали народ Сполучених Штатів, вибір Сполучених Штатів і підтримку, яка надходить від Сполучених Штатів. І саме тому я думаю, що ми будемо мати зустрічі з президентом Трампом", - наголосив Зеленський.

Доповнення

Президент США Дональд Трамп заявив, що має "власний крайній термін" для мирної угоди з Україною. Про це він сказав перед зустріччю з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре.

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