Встреча с Трампом в Овальном кабинете была необходима, но не принесла пользы – Зеленский
Киев • УНН
По словам Зеленского, встреча с Трампом была необходима, но оказалась неудачной для обеих стран. Он рассчитывает на дальнейшее партнерство с США после окончания войны.
Встреча Президента Украины Владимира Зеленского с главой Белого дома Дональдом Трампом в Овальном кабинете, которая завершилась конфликтом между двумя лидерами, была необходима для обсуждения важных вопросов. Впрочем, она не принесла пользы ни Украине, ни США. Об этом заявил сам Зеленский в интервью американскому журналисту Бену Шапиро, пишет УНН.
Детали
"Что касается нашей встречи в Овальном кабинете, то я постоянно повторял, что нам нужна была эта встреча. Мы должны были поговорить о важных элементах", - отметил Зеленский.
Он отметил, что встреча в Овальном кабинете в конечном итоге оказалась неудачной и для Украины, и для Соединенных Штатов.
У нас были разные встречи с президентом Трампом, поэтому я думаю, что встреча в Овальном кабинете не помогла Украине, не помогла Соединенным Штатам и никому
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Он добавил, что рассчитывает на дальнейшее партнерство с Соединенными Штатами по завершению войны и будет иметь еще много разговоров с Трампом.
"После окончания этой войны, мы рассчитываем на стратегическое партнерство, где мы всегда уважали народ Соединенных Штатов, выбор Соединенных Штатов и поддержку, поступающую от Соединенных Штатов. И именно поэтому я думаю, что мы будем иметь встречи с президентом Трампом", - подчеркнул Зеленский.
Дополнение
Президент США Дональд Трамп заявил, что имеет "собственный крайний срок" для мирного соглашения с Украиной. Об этом он сказал перед встречей с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре.
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