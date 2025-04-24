Встреча с Трампом в Овальном кабинете была необходима, но не принесла пользы – Зеленский

Встреча Президента Украины Владимира Зеленского с главой Белого дома Дональдом Трампом в Овальном кабинете, которая завершилась конфликтом между двумя лидерами, была необходима для обсуждения важных вопросов. Впрочем, она не принесла пользы ни Украине, ни США. Об этом заявил сам Зеленский в интервью американскому журналисту Бену Шапиро, пишет УНН.

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"Что касается нашей встречи в Овальном кабинете, то я постоянно повторял, что нам нужна была эта встреча. Мы должны были поговорить о важных элементах", - отметил Зеленский.

Он отметил, что встреча в Овальном кабинете в конечном итоге оказалась неудачной и для Украины, и для Соединенных Штатов.

У нас были разные встречи с президентом Трампом, поэтому я думаю, что встреча в Овальном кабинете не помогла Украине, не помогла Соединенным Штатам и никому - подчеркнул президент.

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Он добавил, что рассчитывает на дальнейшее партнерство с Соединенными Штатами по завершению войны и будет иметь еще много разговоров с Трампом.

"После окончания этой войны, мы рассчитываем на стратегическое партнерство, где мы всегда уважали народ Соединенных Штатов, выбор Соединенных Штатов и поддержку, поступающую от Соединенных Штатов. И именно поэтому я думаю, что мы будем иметь встречи с президентом Трампом", - подчеркнул Зеленский.

Дополнение

Президент США Дональд Трамп заявил, что имеет "собственный крайний срок" для мирного соглашения с Украиной. Об этом он сказал перед встречей с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре.

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