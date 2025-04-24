Трамп заявил, что вернуть Крым будет трудно

Президент США Дональд Трамп заявил, что Крым будет трудно вернуть, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Детали

Трампа спросили, придерживается ли он своих предыдущих утверждений о том, что Украина должна отдать территорию для обеспечения мира, включая Крым.

"Это зависит от того, какую территорию", — отвечает Трамп, добавляя: "Мы сделаем все, что сможем".

Трамп говорит, что Крым не имеет к нему никакого отношения, но был "отдан" бывшим президентом США Обамой.

Он говорит, что не было никаких боевых действий, связанных с Крымом, и что его будет трудно вернуть.

Трамп верит в стремление путина к миру, несмотря на удары рф по Киеву

Ранее

Президент США Дональд Трамп уклонился от ответа на вопрос, предлагает ли Белый дом признавать Крым российским в контексте заключения мирного соглашения между Украиной и рф.