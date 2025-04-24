Трамп верит в стремление путина к миру, несмотря на удары рф по Киеву

Президент США Дональд Трамп заявил, что он все еще верит, что российский президент владимир путин серьезно настроен на мирное соглашение. Такое заявление прозвучало несмотря на то, что ночью государство-агрессор осуществило самую смертоносную волну атак на Киев за последние девять месяцев, передает УНН со ссылкой на CNN

Мы очень твердо убеждены, что они оба хотят мира, но они должны сесть за стол переговоров - мы долго ждем, они должны посадить их за стол переговоров, и я думаю, что мы получим мир - сказал Трамп журналистам в ответ на вопрос CNN во время обеденной встречи с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стёре.

В течение последних недель США принимают участие в переговорах по мирному соглашению между Украиной и россией. Трамп четко дал понять, что он разочарован отсутствием прогресса.

Реакция Трампа на удар по Киеву

В сообщении на своей социальной платформе Truth Social ранее в четверг Трамп призвал Путина прекратить бомбардировки Украины, написав: "Меня не устраивают российские удары по КИЕВУ. Не нужно, и очень плохое время. Владимир, СТОП! Каждую неделю гибнет 5000 солдат. Достигнем мирного соглашения".

В своем выступлении в четверг Трамп также добавил, что между Украиной и россией существует "много ненависти", но настаивал: "Я думаю, что они обе хотят мира, я в это верю".

Кроме того, Президент не сказал, обдумывает ли он новые санкции против России, если она не прекратит свои атаки.

Дополнение

США потребуют от россии признать право Украины иметь собственную армию и оборонную промышленность как часть мирного соглашения между москвой и Киевом, по словам людей, осведомленных о ситуации.

Сотни тысяч украинцев, которые в США нашли убежище от российской войны благодаря гуманитарной программе президента Джо Байдена. Теперь они боятся перспективы выдворения из-за агрессивной иммиграционной политики Дональда Трампа.