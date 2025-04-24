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США вимагатимуть від путіна забути про демілітаризацію України - Bloomberg

Київ • УНН

 • 3024 перегляди

США вимагатимуть від росії визнати право України на власну армію як частину мирної угоди. Також США прагнуть повернення контролю над ЗАЕС та доступу до Дніпра.

США вимагатимуть від путіна забути про демілітаризацію України - Bloomberg

США вимагатимуть від росії визнати право України мати власну армію та оборонну промисловість як частину мирної угоди між москвою і Києвом, за словами людей, обізнаних із ситуацією. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, пише УНН.

Деталі

Очікується, що спецпредставник США Стів Віткофф порушить це питання під час наступної зустрічі з російським диктатором володимиром путіним.

Зазначається, що  згода дозволити Києву мати достатньо укомплектовану і озброєну армію - чого вимагають Україна та її європейські союзники — означатиме, що путіну доведеться відмовитися від мети демілітаризації України, яку він неодноразово називав однією з головних цілей війни.

Це свідчить про те, що адміністрація Трампа прагне домогтися поступок не лише від України, але й від Кремля, намагаючись покласти край війні, яка триває вже четвертий рік. Дотепер критики вважали, що пропозиції США схиляються на користь росії, зокрема через наполягання адміністрації Трампа на тому, щоб Україна відмовилася від прагнення вступити до НАТО

- йдеться у статті.

Адміністрація Трампа також хоче, щоб москва повернула Україні Запорізьку атомну електростанцію, яку росія захопила на початку повномасштабного вторгнення в 2022 році. За словами джерел, після цього станція мала б перейти під контроль США для забезпечення енергією обох сторін. Водночас деталі цих планів ще не остаточні й можуть змінитися.

Президент Польщі: Україні доведеться піти на деякі компроміси під час мирних переговорів із рф24.04.25, 16:12 • 5464 перегляди

Представники Ради національної безпеки США, Держдепартаменту та самого Віткоффа наразі не відповіли на запити про коментар.

Видання наголошує, що США також прагнуть гарантувати Україні доступ через Дніпро, а також повернення територій, окупованих росією в Харківській області. путін, зі свого боку, вимагає визнання повного контролю над Луганською, Запорізькою, Донецькою та Херсонською областями, попри те що росія досі не змогла їх повністю окупувати.

Доповнення

росія продовжує обстрілювати українські міста навіть під час триваючих переговорів і заявляючи, що готова до миру. Уночі вона здійснила наймасштабнішу повітряну атаку цього року, обстрілявши Київ і вбивши щонайменше 12 людей.

"володимире, СТОП!" Трамп заявив, що його не влаштовують російські удари по Києву24.04.25, 15:42 • 24581 перегляд

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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