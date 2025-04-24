США потребуют от путина забыть о демилитаризации Украины - Bloomberg

США потребуют от россии признать право Украины иметь собственную армию и оборонную промышленность как часть мирного соглашения между москвой и Киевом, по словам людей, осведомленных о ситуации. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, пишет УНН.

Детали

Ожидается, что спецпредставитель США Стив Виткофф поднимет этот вопрос во время следующей встречи с российским диктатором владимиром путиным.

Отмечается, что согласие позволить Киеву иметь достаточно укомплектованную и вооруженную армию - чего требуют Украина и ее европейские союзники - будет означать, что путину придется отказаться от цели демилитаризации Украины, которую он неоднократно называл одной из главных целей войны.

Это свидетельствует о том, что администрация Трампа стремится добиться уступок не только от Украины, но и от Кремля, пытаясь положить конец войне, которая продолжается уже четвертый год. До сих пор критики считали, что предложения США склоняются в пользу россии, в частности из-за настояний администрации Трампа на том, чтобы Украина отказалась от стремления вступить в НАТО - говорится в статье.

Администрация Трампа также хочет, чтобы москва вернула Украине Запорожскую атомную электростанцию, которую россия захватила в начале полномасштабного вторжения в 2022 году. По словам источников, после этого станция должна была бы перейти под контроль США для обеспечения энергией обеих сторон. В то же время детали этих планов еще не окончательны и могут измениться.

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Представители Совета национальной безопасности США, Госдепартамента и самого Виткоффа пока не ответили на запросы о комментарии.

Издание отмечает, что США также стремятся гарантировать Украине доступ через Днепр, а также возвращение территорий, оккупированных россией в Харьковской области. путин, со своей стороны, требует признания полного контроля над Луганской, Запорожской, Донецкой и Херсонской областями, несмотря на то что россия до сих пор не смогла их полностью оккупировать.

Дополнение

россия продолжает обстреливать украинские города даже во время продолжающихся переговоров и заявляя, что готова к миру. Ночью она осуществила самую масштабную воздушную атаку в этом году, обстреляв Киев и убив по меньшей мере 12 человек.

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