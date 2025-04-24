Удар рф по Києву: кількість жертв зросла до 12, рятувальники дістали ще два тіла з-під завалів

У Києві після удару рф кількість жертв зросла до 12, рятувальники деблокували ще 2 тіла з-під завалів. Про це заявив начальник КМВА Тимур Ткаченко, передає УНН.

Рятувальники деблокували ще 2 тіла з-під завалів у Святошинському районі. Наразі вже маємо 12 загиблих - повідомив Ткаченко.

За його словами, на місці продовжуються роботи з ліквідації наслідків.

Удар рф по Києву: енергетикам вже вдалось повернути світло для 300 родин

Додамо

Як повідомили у ДСНС, надзвичайники залучили роботизовану техніку до аварійно-рятувальних робіт у Святошинському районі Києва, де триває ліквідація наслідків російського ракетного удару

Завдяки сучасним інженерним рішенням рятувальники ефективно та безпечно розбирають завали, прибирають пошкоджені автомобілі та уламки будівельних конструкцій.

Раніше УНН повідомляв про перші подробиці комбінованого удару ворога вночі, 24 квітня.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у Києві п'ятницю, 25 квітня, оголошено Днем жалоби у памʼять про жертв масованої атаки рф на столицю.