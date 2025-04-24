Удар рф по Києву: кількість жертв зросла до 12, рятувальники дістали ще два тіла з-під завалів

$41.670.15
47.540.17
ukenru
"володимире, СТОП!" Трамп заявив, що його не влаштовують російські удари по Києву
12:42 • 16072 перегляди

"володимире, СТОП!" Трамп заявив, що його не влаштовують російські удари по Києву

11:00 • 36312 перегляди

Європейські дипломати відреагували на масований російський удар по Києву 24 квітня

24 квітня, 08:13 • 74251 перегляди

Ракетний удар по Києву: серед загиблих - двоє дітей з однієї сім’ї

23 квітня, 17:58 • 130062 перегляди

Українська делегація зустрілась з Келлогом: про що говорили

23 квітня, 15:00 • 160984 перегляди

У Лондоні пройшла зустріч офіційних осіб коаліції охочих щодо війни в Україні. В ОП розкрили деталі

23 квітня, 14:18 • 222766 перегляди

Ураження 51-арсеналу ГРАУ: які ще склади із зброєю були атаковані в рф

Ексклюзив
23 квітня, 13:00 • 108190 перегляди

Поховання на військовому меморіальному кладовищі: коли буде графік та на якому етапі будівництво

Ексклюзив
23 квітня, 12:40 • 183099 перегляди

НАБУгейт: адвокати вимагають від НАБУ змінити групу детективів - "з піарників на професіоналів"

Ексклюзив
23 квітня, 12:29 • 61465 перегляди

Землетрус у Стамбулі: у МЗС кажуть, що українці до консульства не зверталися

Ексклюзив
23 квітня, 11:49 • 42884 перегляди

Україна посилить захист адвокатів: підписання Конвенції Ради Європи очікується у травні - голова підкомітету ВР

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+24°
0м/с
25%
746 мм
Популярнi новини

Режисерка фільму "Я знаю, що ви скоїли минулого літа" хотіла повернути Геллар

24 квітня, 06:58 • 80504 перегляди

Трамп ставить Європу перед вибором: підтримка України чи визнання анексії Криму - FT

24 квітня, 08:18 • 12117 перегляди

Джейсон Біггс взяв під контроль своє здоров'я: у боротьбі зі згубними звичками зірка "Американського пирога" сильно змінився

24 квітня, 08:47 • 41189 перегляди

“Трахтібідох”, криміналісти й аналітика з 2018-го: майстер-клас реформування фармринку від Нацакадемії правових наук України

11:00 • 43955 перегляди

Перші хвилини після удару рф по Києву: Білошицький показав відео

12:26 • 19723 перегляди
Публікації

“Трахтібідох”, криміналісти й аналітика з 2018-го: майстер-клас реформування фармринку від Нацакадемії правових наук України

11:00 • 44115 перегляди

Ураження 51-арсеналу ГРАУ: які ще склади із зброєю були атаковані в рф

23 квітня, 14:18 • 222755 перегляди

Вихід один - Зима "на вихід", або чому головний юрист НБУ повинен покинути посаду

23 квітня, 13:44 • 127927 перегляди

НАБУгейт: адвокати вимагають від НАБУ змінити групу детективів - "з піарників на професіоналів"
Ексклюзив

23 квітня, 12:40 • 183093 перегляди

Відібрати землю - знищити науку: чому землі НААН не можна передавати Фонду держмайна

23 квітня, 11:46 • 135783 перегляди
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Віталій Кличко

Володимир Зеленський

Сіріл Рамафоса

Анджей Дуда

Актуальні місця

Україна

Київ

Сполучені Штати

Південна Африка

Франція

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл виявила нову схожість між своїми дітьми та дітьми Кейт після того, як її звинуватили в копіюванні гардеробу Джорджа і Шарлотти

15:17 • 866 перегляди

Бен Аффлек розповів, чому діти критикують його фільми, кажучи: "це жахливо!"

14:13 • 5126 перегляди

Джейсон Біггс взяв під контроль своє здоров'я: у боротьбі зі згубними звичками зірка "Американського пирога" сильно змінився

24 квітня, 08:47 • 41311 перегляди

Режисерка фільму "Я знаю, що ви скоїли минулого літа" хотіла повернути Геллар

24 квітня, 06:58 • 80628 перегляди

Шлюб Шекспіра міг бути щасливішим, ніж вважалося раніше - нове дослідження

23 квітня, 15:29 • 53235 перегляди
Актуальне

Telegram

Financial Times

The New York Times

9K720 Iskander

КАБ-250

Удар рф по Києву: кількість жертв зросла до 12, рятувальники дістали ще два тіла з-під завалів

Київ • УНН

 • 2702 перегляди

У Святошинському районі Києва рятувальники деблокували ще 2 тіла з-під завалів, збільшивши кількість загиблих до 12. У місті оголошено день жалоби.

Удар рф по Києву: кількість жертв зросла до 12, рятувальники дістали ще два тіла з-під завалів

У Києві після удару рф кількість жертв зросла до 12, рятувальники деблокували ще 2 тіла з-під завалів. Про це заявив начальник КМВА Тимур Ткаченко, передає УНН.

Рятувальники деблокували ще 2 тіла з-під завалів у Святошинському районі. Наразі вже маємо 12 загиблих 

- повідомив Ткаченко.

За його словами, на місці продовжуються роботи з ліквідації наслідків.

Удар рф по Києву: енергетикам вже вдалось повернути світло для 300 родин24.04.25, 16:22 • 4026 переглядiв

Додамо

Як повідомили у ДСНС, надзвичайники залучили роботизовану техніку до аварійно-рятувальних робіт у Святошинському районі Києва, де триває ліквідація наслідків російського ракетного удару

Завдяки сучасним інженерним рішенням рятувальники ефективно та безпечно розбирають завали, прибирають пошкоджені автомобілі та уламки будівельних конструкцій.

Раніше УНН повідомляв про перші подробиці комбінованого удару ворога вночі, 24 квітня. 

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у Києві п'ятницю, 25 квітня, оголошено Днем жалоби у памʼять про жертв масованої атаки рф на столицю.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ВійнаКиїв
Віталій Кличко
Київ
Brent
$66.47
Bitcoin
$93,093.10
S&P 500
$5,442.25
Tesla
$254.90
Газ TTF
$33.58
Золото
$3,338.49
Ethereum
$1,765.25