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"владимир, СТОП!" Трамп заявил, что его не устраивают российские удары по Киеву
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"владимир, СТОП!" Трамп заявил, что его не устраивают российские удары по Киеву

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Удар рф по Киеву: количество жертв возросло до 12, спасатели достали еще два тела из-под завалов

Киев • УНН

 • 1092 просмотра

В Святошинском районе Киева спасатели деблокировали еще 2 тела из-под завалов, увеличив количество погибших до 12. В городе объявлен день траура.

Удар рф по Киеву: количество жертв возросло до 12, спасатели достали еще два тела из-под завалов

В Киеве после удара рф количество жертв возросло до 12, спасатели деблокировали еще 2 тела из-под завалов. Об этом заявил начальник КГВА Тимур Ткаченко, передает УНН.

Спасатели деблокировали еще 2 тела из-под завалов в Святошинском районе. Сейчас уже имеем 12 погибших 

- сообщил Ткаченко.

По его словам, на месте продолжаются работы по ликвидации последствий.

Удар рф по Киеву: энергетикам уже удалось вернуть свет для 300 семей24.04.25, 16:22 • 3576 просмотров

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Как сообщили в ГСЧС, чрезвычайники привлекли роботизированную технику к аварийно-спасательным работам в Святошинском районе Киева, где продолжается ликвидация последствий российского ракетного удара

Благодаря современным инженерным решениям спасатели эффективно и безопасно разбирают завалы, убирают поврежденные автомобили и обломки строительных конструкций.

Ранее УНН сообщал о первых подробностях комбинированного удара врага ночью, 24 апреля. 

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Киеве пятница, 25 апреля, объявлен Днем траура в память о жертвах массированной атаки рф на столицу.

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