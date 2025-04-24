Удар рф по Киеву: количество жертв возросло до 12, спасатели достали еще два тела из-под завалов
Киев • УНН
В Святошинском районе Киева спасатели деблокировали еще 2 тела из-под завалов, увеличив количество погибших до 12. В городе объявлен день траура.
В Киеве после удара рф количество жертв возросло до 12, спасатели деблокировали еще 2 тела из-под завалов. Об этом заявил начальник КГВА Тимур Ткаченко, передает УНН.
Спасатели деблокировали еще 2 тела из-под завалов в Святошинском районе. Сейчас уже имеем 12 погибших
По его словам, на месте продолжаются работы по ликвидации последствий.
Удар рф по Киеву: энергетикам уже удалось вернуть свет для 300 семей24.04.25, 16:22 • 3576 просмотров
Добавим
Как сообщили в ГСЧС, чрезвычайники привлекли роботизированную технику к аварийно-спасательным работам в Святошинском районе Киева, где продолжается ликвидация последствий российского ракетного удара
Благодаря современным инженерным решениям спасатели эффективно и безопасно разбирают завалы, убирают поврежденные автомобили и обломки строительных конструкций.
Ранее УНН сообщал о первых подробностях комбинированного удара врага ночью, 24 апреля.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Киеве пятница, 25 апреля, объявлен Днем траура в память о жертвах массированной атаки рф на столицу.