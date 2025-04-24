Удар рф по Киеву: энергетикам уже удалось вернуть свет для 300 семей

Этой ночью россия нанесла координированный удар по Киеву с применением баллистических ракет и дронов-камикадзе, в результате чего часть жителей столицы осталась без света. Энергетики осуществляют восстановительные работы, сообщили в ДТЭК, пишет УНН.

Из-за обстрелов российских оккупантов часть жителей Киева осталась без света. Сразу после разрешения от ГСЧС и полиции энергетики начали восстановительные работы - сообщили в ДТЭК.

Сообщается, что по состоянию на 12:00 энергетикам удалось вернуть свет для 300 семей. Отмечается, что они делают все возможное, чтобы вернуть электричество в каждый дом.

Спасибо жителям столицы за понимание и поддержку - отметили в ДТЭК.

Дополнение

Ранее УНН сообщал о первых подробностях комбинированного удара врага ночью, 24 апреля. В результате этой атаки россиян на Киев погибли 8 человек, в том числе двое детей. Более 70 получили ранения, среди них шестеро детей.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Киеве пятница, 25 апреля, объявлена Днем траура в память о жертвах массированной атаки рф на столицу.

"Завтрашний день, 25 апреля, в Киеве объявлен Днем траура. В память о жертвах массированной атаки врага на столицу", - сообщил мэр Киева Кличко.