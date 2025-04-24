Ракетний удар по Києву: серед загиблих - двоє дітей з однієї сім’ї

Унаслідок масованого ракетного удару по Києву загинуло щонайменше восьмеро людей, серед них — двоє дітей з однієї сім’ї. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко під час спілкування з журналістами, передає УНН.

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"На даний момент ми чітко можемо сказати про вісьмох загиблих. Девʼята особа, яку ми рахували загиблою, це були рештки тіл, які також зараз на до медичній експертизі. Більше 70 людей отримали поранення, 44 особи зараз знаходяться в медичних закладах",-зазначив міністр.

"Серед загиблих відомо про двох дітей з однієї сімʼї. Їх батьки в момент атаки були на дачі",- додав Клименко.

За його словами, у на місці працюють понад 500 рятувальників ДСНС, стільки ж — представників поліції, слідчих, криміналістів та дільничних. Також допомагають волонтери й лікарі екстреної медичної допомоги.

"В квартирах поранених або загиблих на даний момент ми не бачимо. Під завалами з великою долею вірогідності знаходяться, на жаль, тіла загиблих… Ми шукаємо ще, можливо будуть ще живі люди",-пояснив Клименко.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв про перші подробиці комбінованого удару ворога вночі, 24 квітня.

Станом на 6-у годину ранку було відомо, що внаслідок нічної атаки росіян на Київ загинули 9 людей, 63 отримали поранення, серед яких 6 дітей.