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Ракетный удар по Киеву: среди погибших - двое детей из одной семьи
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Ракетный удар по Киеву: среди погибших - двое детей из одной семьи

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Ракетный удар по Киеву: среди погибших - двое детей из одной семьи

Киев • УНН

 • 4514 просмотра

В результате массированной атаки на Киев погибли по меньшей мере 8 человек, более 70 получили ранения. Среди погибших двое детей из одной семьи, чьи родители были за городом.

Ракетный удар по Киеву: среди погибших - двое детей из одной семьи

В результате массированного ракетного удара по Киеву погибли по меньшей мере восемь человек, среди них — двое детей из одной семьи. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко во время общения с журналистами, передает УНН.

Детали

"На данный момент мы четко можем сказать о восьми погибших. Девятый человек, которого мы считали погибшим, это были остатки тел, которые также сейчас на до медицинской экспертизе. Более 70 человек получили ранения, 44 человека сейчас находятся в медицинских учреждениях",-отметил министр.

"Среди погибших известно о двух детях из одной семьи. Их родители в момент атаки были на даче",- добавил Клименко.

По его словам, на месте работают более 500 спасателей ГСЧС, столько же — представителей полиции, следователей, криминалистов и участковых. Также помогают волонтеры и врачи экстренной медицинской помощи.

"В квартирах раненых или погибших на данный момент мы не видим. Под завалами с большой долей вероятности находятся, к сожалению, тела погибших… Мы ищем еще, возможно будут еще живые люди",-пояснил Клименко.

Напомним

Ранее УНН сообщал о первых подробностях комбинированного удара врага ночью, 24 апреля.

По состоянию на 6 часов утра было известно, что в результате ночной атаки россиян на Киев погибли 9 человек, 63 получили ранения, среди которых 6 детей.

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