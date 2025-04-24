Ракетный удар по Киеву: среди погибших - двое детей из одной семьи
Киев • УНН
В результате массированной атаки на Киев погибли по меньшей мере 8 человек, более 70 получили ранения. Среди погибших двое детей из одной семьи, чьи родители были за городом.
В результате массированного ракетного удара по Киеву погибли по меньшей мере восемь человек, среди них — двое детей из одной семьи. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко во время общения с журналистами, передает УНН.
Детали
"На данный момент мы четко можем сказать о восьми погибших. Девятый человек, которого мы считали погибшим, это были остатки тел, которые также сейчас на до медицинской экспертизе. Более 70 человек получили ранения, 44 человека сейчас находятся в медицинских учреждениях",-отметил министр.
"Среди погибших известно о двух детях из одной семьи. Их родители в момент атаки были на даче",- добавил Клименко.
По его словам, на месте работают более 500 спасателей ГСЧС, столько же — представителей полиции, следователей, криминалистов и участковых. Также помогают волонтеры и врачи экстренной медицинской помощи.
"В квартирах раненых или погибших на данный момент мы не видим. Под завалами с большой долей вероятности находятся, к сожалению, тела погибших… Мы ищем еще, возможно будут еще живые люди",-пояснил Клименко.
Напомним
Ранее УНН сообщал о первых подробностях комбинированного удара врага ночью, 24 апреля.
По состоянию на 6 часов утра было известно, что в результате ночной атаки россиян на Киев погибли 9 человек, 63 получили ранения, среди которых 6 детей.