У Києві 25 квітня оголосили жалобу за жертвами атаки рф

$41.670.15
47.540.17
ukenru
Ракетний удар по Києву: серед загиблих - двоє дітей з однієї сім’ї
08:13 • 33905 перегляди

Ракетний удар по Києву: серед загиблих - двоє дітей з однієї сім’ї

23 квітня, 17:58 • 89587 перегляди

Українська делегація зустрілась з Келлогом: про що говорили

23 квітня, 15:00 • 123607 перегляди

У Лондоні пройшла зустріч офіційних осіб коаліції охочих щодо війни в Україні. В ОП розкрили деталі

23 квітня, 14:18 • 169233 перегляди

Ураження 51-арсеналу ГРАУ: які ще склади із зброєю були атаковані в рф

Ексклюзив
23 квітня, 13:00 • 93430 перегляди

Поховання на військовому меморіальному кладовищі: коли буде графік та на якому етапі будівництво

Ексклюзив
23 квітня, 12:40 • 151921 перегляди

НАБУгейт: адвокати вимагають від НАБУ змінити групу детективів - "з піарників на професіоналів"

Ексклюзив
23 квітня, 12:29 • 58375 перегляди

Землетрус у Стамбулі: у МЗС кажуть, що українці до консульства не зверталися

Ексклюзив
23 квітня, 11:49 • 41784 перегляди

Україна посилить захист адвокатів: підписання Конвенції Ради Європи очікується у травні - голова підкомітету ВР

Ексклюзив
23 квітня, 11:37 • 33975 перегляди

Боїться втратити контроль: юрист пояснив, чому голова АРМА Дума блокує реформу агентства

Ексклюзив
23 квітня, 08:41 • 36266 перегляди

Як безпечно купувати онлайн: поради експерта з кібербезпеки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+26°
2.7м/с
21%
746 мм
Популярнi новини

Удар по Києву 24 квітня: 9 загиблих, 63 постраждалих, серед них 6 дітей

24 квітня, 03:17 • 23503 перегляди

США різко змінили стратегію щодо війни в Україні - ISW

24 квітня, 03:28 • 89262 перегляди

Ворог вивів 11 ракетоносіїв з "Калібрами" на борту в Чорне море - ВМС ЗСУ

24 квітня, 03:44 • 41736 перегляди

Масована атака на Україну 24 квітня: в МВС показали наслідки російських ударів

05:06 • 38595 перегляди

Режисерка фільму "Я знаю, що ви скоїли минулого літа" хотіла повернути Геллар

06:58 • 38700 перегляди
Публікації

Ураження 51-арсеналу ГРАУ: які ще склади із зброєю були атаковані в рф

23 квітня, 14:18 • 169148 перегляди

Вихід один - Зима "на вихід", або чому головний юрист НБУ повинен покинути посаду

23 квітня, 13:44 • 100212 перегляди

НАБУгейт: адвокати вимагають від НАБУ змінити групу детективів - "з піарників на професіоналів"
Ексклюзив

23 квітня, 12:40 • 151865 перегляди

Відібрати землю - знищити науку: чому землі НААН не можна передавати Фонду держмайна

23 квітня, 11:46 • 112258 перегляди

Топ-6 помилок при прибиранні пилососом, які ви робите несвідомо

23 квітня, 06:48 • 126373 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Віталій Кличко

Денис Шмигаль

Володимир Зеленський

Мілорад Додік

Актуальні місця

Україна

Київ

Сполучені Штати

Китай

Польща

Реклама
УНН Lite

Джейсон Біггс взяв під контроль своє здоров'я: у боротьбі зі згубними звичками зірка "Американського пирога" сильно змінився

08:47 • 17037 перегляди

Режисерка фільму "Я знаю, що ви скоїли минулого літа" хотіла повернути Геллар

06:58 • 39151 перегляди

Шлюб Шекспіра міг бути щасливішим, ніж вважалося раніше - нове дослідження

23 квітня, 15:29 • 42653 перегляди

Нове фото принца Луї опублікували на честь його 7-річчя

23 квітня, 13:53 • 49662 перегляди

Син Йоко Оно закликав припинити порівняння його з братом Джуліаном

22 квітня, 15:52 • 60464 перегляди
Актуальне

Financial Times

F-16 Fighting Falcon

9K720 Iskander

TikTok

Saab JAS 39 Gripen

У Києві 25 квітня оголосили жалобу за жертвами атаки рф

Київ • УНН

 • 3130 перегляди

Завтра, 25 квітня, Київ оголошено Днем жалоби. Це зроблено в памʼять про жертв масованої атаки ворога на столицю, повідомив мер міста Кличко.

У Києві 25 квітня оголосили жалобу за жертвами атаки рф

У Києві у п'ятницю, 25 квітня, оголошено Днем жалоби у памʼять про жертв масованої атаки рф на столицю, повідомив мер міста Віталій Кличко у четвер у Telegram, пише УНН.

Завтрашній день, 25 квітня, в Києві оголошений Днем жалоби. В памʼять за жертвами масованої атаки ворога на столицю

- повідомив мер Києва Кличко.

Доповнення

За даними МВС, відомо про вісьмох загиблих через масовану атаку рф на Київ у ніч на 24 квітня. Понад 70 людей отримали поранення.

Ракетний удар по Києву: серед загиблих - двоє дітей з однієї сім’ї24.04.25, 11:13 • 33823 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаКиїв
Віталій Кличко
Київ
Brent
$66.42
Bitcoin
$92,477.30
S&P 500
$5,380.11
Tesla
$256.53
Газ TTF
$33.63
Золото
$3,347.36
Ethereum
$1,743.94