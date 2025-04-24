У Києві 25 квітня оголосили жалобу за жертвами атаки рф
Київ • УНН
Завтра, 25 квітня, Київ оголошено Днем жалоби. Це зроблено в памʼять про жертв масованої атаки ворога на столицю, повідомив мер міста Кличко.
У Києві у п'ятницю, 25 квітня, оголошено Днем жалоби у памʼять про жертв масованої атаки рф на столицю, повідомив мер міста Віталій Кличко у четвер у Telegram, пише УНН.
Завтрашній день, 25 квітня, в Києві оголошений Днем жалоби. В памʼять за жертвами масованої атаки ворога на столицю
Доповнення
За даними МВС, відомо про вісьмох загиблих через масовану атаку рф на Київ у ніч на 24 квітня. Понад 70 людей отримали поранення.
Ракетний удар по Києву: серед загиблих - двоє дітей з однієї сім’ї24.04.25, 11:13 • 33823 перегляди