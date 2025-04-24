У Києві 25 квітня оголосили жалобу за жертвами атаки рф

У Києві у п'ятницю, 25 квітня, оголошено Днем жалоби у памʼять про жертв масованої атаки рф на столицю, повідомив мер міста Віталій Кличко у четвер у Telegram, пише УНН.

Завтрашній день, 25 квітня, в Києві оголошений Днем жалоби. В памʼять за жертвами масованої атаки ворога на столицю - повідомив мер Києва Кличко.

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За даними МВС, відомо про вісьмох загиблих через масовану атаку рф на Київ у ніч на 24 квітня. Понад 70 людей отримали поранення.

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