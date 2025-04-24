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Ракетный удар по Киеву: среди погибших - двое детей из одной семьи
08:13 • 33488 просмотра

Ракетный удар по Киеву: среди погибших - двое детей из одной семьи

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В Киеве 25 апреля объявили траур по жертвам атаки рф

Киев • УНН

 • 2986 просмотра

Завтра, 25 апреля, Киев объявлен Днем траура. Это сделано в память о жертвах массированной атаки врага на столицу, сообщил мэр города Кличко.

В Киеве 25 апреля объявили траур по жертвам атаки рф

В Киеве в пятницу, 25 апреля, объявлен Днем траура в память о жертвах массированной атаки рф на столицу, сообщил мэр города Виталий Кличко в четверг в Telegram, пишет УНН.

Завтрашний день, 25 апреля, в Киеве объявлен Днем траура. В память о жертвах массированной атаки врага на столицу

- сообщил мэр Киева Кличко.

Дополнение

По данным МВД, известно о восьми погибших из-за массированной атаки рф на Киев в ночь на 24 апреля. Более 70 человек получили ранения.

Ракетный удар по Киеву: среди погибших - двое детей из одной семьи24.04.25, 11:13 • 32698 просмотров

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