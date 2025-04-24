Удар рф по Києву: енергетикам вже вдалось повернути світло для 300 родин
Київ • УНН
Вночі росія атакувала Київ ракетами та дронами, частина киян без світла. Енергетики ДТЕК відновлюють електропостачання, вже повернули світло 300 сім'ям.
Цієї ночі росія завдала координованого удару по Києву із застосуванням балістичних ракет та дронів-камікадзе, внаслідок чого частина мешканців столиці залишилася без світла. Енергетики здійснюють відновлювальні роботи, повідомили в ДТЕК, пише УНН.
Через обстріли російських окупантів частина жителів Києва залишилась без світла. Одразу після дозволу від ДСНС та поліції енергетики почали відновлювальні роботи
Повідомляється, що станом на 12:00 енергетикам вдалося повернути світло для 300 родин. Зазначається, що вони роблять все можливе, щоб повернути електрику в кожен дім.
Дякуємо жителям столиці за розуміння та підтримку
Доповнення
Раніше УНН повідомляв про перші подробиці комбінованого удару ворога вночі, 24 квітня. Внаслідок цієї атаки росіян на Київ загинули 8 людей, у тому числі двоє дітей. Більше 70 отримали поранення, серед них шестеро дітей.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у Києві п'ятницю, 25 квітня, оголошено Днем жалоби у памʼять про жертв масованої атаки рф на столицю.
"Завтрашній день, 25 квітня, в Києві оголошений Днем жалоби. В памʼять за жертвами масованої атаки ворога на столицю", - повідомив мер Києва Кличко.