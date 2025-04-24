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"володимире, СТОП!" Трамп заявив, що його не влаштовують російські удари по Києву
12:42 • 10368 перегляди

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Удар рф по Києву: енергетикам вже вдалось повернути світло для 300 родин

Київ • УНН

 • 2484 перегляди

Вночі росія атакувала Київ ракетами та дронами, частина киян без світла. Енергетики ДТЕК відновлюють електропостачання, вже повернули світло 300 сім'ям.

Удар рф по Києву: енергетикам вже вдалось повернути світло для 300 родин

Цієї ночі росія завдала координованого удару по Києву із застосуванням балістичних ракет та дронів-камікадзе, внаслідок чого частина мешканців столиці залишилася без світла. Енергетики здійснюють відновлювальні роботи, повідомили в ДТЕК, пише УНН.

Через обстріли російських окупантів частина жителів Києва залишилась без світла. Одразу після дозволу від ДСНС та поліції енергетики почали відновлювальні роботи 

- повідомили в ДТЕК.

Повідомляється, що станом на 12:00 енергетикам вдалося повернути світло для 300 родин. Зазначається, що вони роблять все можливе, щоб повернути електрику в кожен дім.

Дякуємо жителям столиці за розуміння та підтримку 

- зазначили в ДТЕК.

Доповнення

Раніше УНН повідомляв про перші подробиці комбінованого удару ворога вночі, 24 квітня. Внаслідок цієї атаки росіян на Київ загинули 8 людей, у тому числі двоє дітей. Більше 70 отримали поранення, серед них шестеро дітей.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у Києві п'ятницю, 25 квітня, оголошено Днем жалоби у памʼять про жертв масованої атаки рф на столицю.

"Завтрашній день, 25 квітня, в Києві оголошений Днем жалоби. В памʼять за жертвами масованої атаки ворога на столицю", - повідомив мер Києва Кличко.

Антоніна Туманова

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