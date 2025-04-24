"владимир, СТОП!" Трамп заявил, что его не устраивают российские удары по Киеву

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отреагировал на ночной массированный ракетный удар россии по Украине и в частности Киеву. Лидер США призвал российского диктатора владимира путина остановиться и достичь мирного соглашения. Об этом Трамп сообщил на своей странице на X, передает УНН.

Я не доволен российскими ударами по КИЕВУ. Это не нужно и очень не вовремя. Владимир, ОСТАНОВИТЕСЬ! Каждую неделю погибает 5000 солдат. Давайте ЗАКЛЮЧИМ МИРНОЕ СОГЛАШЕНИЕ! - написал Трамп.

Ранее УНН сообщал, что Владимир Зеленский напомнил сообществу о том, что Украина согласилась на инициативу о безусловном прекращении огня, которую предложила команда президента США Дональда Трампа во время встреч в Саудовской Аравии. В то же время россия отказалась выполнить эти условия.

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Напомним

В результате массированного ракетного удара по Киеву погибли по меньшей мере восемь человек, среди них — двое детей из одной семьи.