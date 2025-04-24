Трамп ставит Европу перед выбором: поддержка Украины или признание аннексии Крыма - FT

Усилия президента США Дональда Трампа по признанию Украиной российской аннексии Крыма в рамках будущего мирного соглашения поставили лидеров Европы перед серьезным выбором: стать на сторону Вашингтона или остаться дальше с Киевом. Об этом сообщает Financial Times, передает УНН.

Детали

Некоторые европейские чиновники выражают обеспокоенность, что разногласия относительно проекта соглашения, предложенного администрацией Трампа, поставят в тупик двусторонние отношения США с рядом стран ЕС и НАТО, а также подорвут трансатлантическую безопасность и могут сорвать саммит НАТО, который запланирован на конец июня.

Западные чиновники сообщили FT, что европейские столицы не поддержат ни одного шага США по признанию российской аннексии Крыма или давления на Киев. Они не примут ничего, что касается суверенитета Украины, если это будет против воли украинского руководства и украинского народа.

Кроме того, для чиновников ЕС признание российской аннексии Крыма является неприемлемым, поскольку это уничтожит архитектуру безопасности в Европе и мире после 1945 года. Для Европы вопрос Крыма является "красной линией", заявил в комментарии FT один из топ-чиновников Евросоюза.

В то же время украинские чиновники заявили о готовности к переговорам, но не ценой фактической капитуляции перед россией.

"Мне все равно": Трамп ответил на вопрос о принадлежности Крыма