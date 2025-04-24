Трамп ставить Європу перед вибором: підтримка України чи визнання анексії Криму - FT

Зусилля президента США Дональда Трампа щодо визнання Україною російської анексії Криму в рамках майбутньої мирної угоди, поставила лідерів Європи перед серйозним вибором: стати на бік Вашингтона чи залишитися далі з Києвом. Про це повідомляє Financial Times, передає УНН.

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Деякі європейські чиновники висловлюють занепокоєння, що розбіжності стосовно проекту угоди, запропонованої адміністрацією Трампа, поставлять в глухий кут двосторонні відносини США з низкою країн ЄС і НАТО, а також підірвуть трансатлантичну безпеку і можуть зірвати саміт НАТО, який запланований наприкінці червня.

Західні чиновники повідомили FT, що європейські столиці не підтримають жодного кроку США щодо визнання російської анексії Криму або тиску на Київ. Вони не приймуть нічого, що стосується суверенітету України, якщо це буде проти волі українського керівництва і українського народу.

Крім того, для чиновників ЄС визнання російської анексії Криму є неприйнятною, оскільки це знищить архітектуру безпеки в Європі і світі після 1945 року. Для Європи питання Криму є "червоною лінією", заявив у коментарі FT один з топ-чиновників Євросоюзу.

Водночас, українські чиновники заявили про готовність до переговорів, але не ціною фактичної капітуляції перед росією.

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