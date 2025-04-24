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"володимире, СТОП!" Трамп заявив, що його не влаштовують російські удари по Києву
12:42 • 10409 перегляди

"володимире, СТОП!" Трамп заявив, що його не влаштовують російські удари по Києву

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"володимире, СТОП!" Трамп заявив, що його не влаштовують російські удари по Києву

Київ • УНН

 • 10371 перегляди

Дональд Трамп відреагував на масований ракетний удар росії по Україні, закликавши володимира путіна зупинити атаки та досягти мирної угоди. Трамп наголосив на великих втратах з обох сторін.

"володимире, СТОП!" Трамп заявив, що його не влаштовують російські удари по Києву

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп відреагував на нічний масований ракетний удар росії по Україні та зокрема Києву. Лідер США закликав російського диктатора володимира путіна зупинитися і досягти мирної угоди. Про це Трамп повідомив на своїй сторінці на X, передає УНН.

Мене не влаштовують російські удари по КИЄВУ. Не потрібно, і дуже поганий час. Володимире, СТОП! Щотижня гине 5000 солдатів. Досягнімо мирної угоди

 - написав Трамп.

Раніше УНН повідомляв, що Володимир Зеленський нагадав спільноті про те, що Україна погодилася на ініціативу щодо безумовного припинення вогню, яку запропонувала команда президента США Дональда Трампа під час зустрічей у Саудівській Аравії. Натомість росія відмовилася виконати ці умови. 

Трамп ставить Європу перед вибором: підтримка України чи визнання анексії Криму - FT24.04.25, 11:18 • 9568 переглядiв

Нагадаємо

Унаслідок масованого ракетного удару по Києву загинуло щонайменше восьмеро людей, серед них — двоє дітей з однієї сім’ї.  

Альона Уткіна

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