Президент Польши: Украине придется пойти на некоторые компромиссы во время мирных переговоров с рф

Президент Польши Анджей Дуда считает, что мир между Украиной и россией возможен только при условии взаимных уступок, в том числе и со стороны Украины. Об этом он заявил в интервью Euronews, передает УНН.

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По словам Дуды, будущее мирное соглашение потребует компромиссов с обеих сторон, включая уступки со стороны Украины.

Это должен быть компромисс. Я имею в виду, что де-факто этот мир должен, по моему личному мнению, сводиться к тому, что ни одна из сторон не сможет сказать, что выиграла эту войну, потому что каждой стороне в каком-то смысле придется уйти в отставку - сказал Дуда.

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"Украине тоже придется в каком-то смысле уйти в отставку, потому что, скорее всего, так и произойдет. В какой степени? Мне сложно ответить на этом этапе", - пояснил он.

"Война истощает россию, владимир путин играет в рискованную игру. Эта война эксплуатирует Украину ужасным образом. Эти страны хотят положить конец войне. Каждая из них хочет победить в этой войне, это естественно", - сказал президент.

Напомним

Ранее пресс-секретарь Государственного департамента США Темми Брюс заявляла, что Украине и россии придется идти на компромиссы, пока США работают над прекращением огня.