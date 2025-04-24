Президент Польщі: Україні доведеться піти на деякі компроміси під час мирних переговорів із рф
Київ • УНН
Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що для досягнення миру Україна має піти на певні поступки. Він наголосив, що обидві сторони конфлікту мають дійти компромісу.
Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що мир між Україною та росією можливий лише за умови взаємних поступок, зокрема й з боку України. Про це він заявив в інтерв’ю Euronews, передає УНН.
Деталі
За словами Дуди, майбутня мирна угода потребуватиме компромісів з обох сторін, включно з поступками з боку України.
Це має бути компроміс. Я маю на увазі, що де-факто цей мир має, на мою особисту думку, зводитися до того, що жодна зі сторін не зможе сказати, що виграла цю війну, тому що кожній стороні в якомусь сенсі доведеться піти у відставку
Зеленський нагадав, що Україна прийняла пропозицію Трампа щодо припинення вогню, а росія відмовилась24.04.25, 15:27 • 3706 переглядiв
"Україні теж доведеться в якомусь сенсі піти у відставку, тому що, найімовірніше, так і станеться. Якою мірою? Мені складно відповісти на цьому етапі", - пояснив він.
"Війна виснажує росію, володимир путін грає в ризиковану гру. Ця війна експлуатує Україну жахливим чином. Ці країни хочуть покласти край війні. Кожна з них хоче перемогти в цій війні, це природно", - сказав президент.
Нагадаємо
Раніше речниця Державного департаменту США Теммі Брюс заявляла, що Україні і росії доведеться йти на компроміси поки США працюють над припиненням вогню.