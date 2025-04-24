Президент Польщі: Україні доведеться піти на деякі компроміси під час мирних переговорів із рф

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що мир між Україною та росією можливий лише за умови взаємних поступок, зокрема й з боку України. Про це він заявив в інтерв’ю Euronews, передає УНН.

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За словами Дуди, майбутня мирна угода потребуватиме компромісів з обох сторін, включно з поступками з боку України.

Це має бути компроміс. Я маю на увазі, що де-факто цей мир має, на мою особисту думку, зводитися до того, що жодна зі сторін не зможе сказати, що виграла цю війну, тому що кожній стороні в якомусь сенсі доведеться піти у відставку - сказав Дуда.

Зеленський нагадав, що Україна прийняла пропозицію Трампа щодо припинення вогню, а росія відмовилась

"Україні теж доведеться в якомусь сенсі піти у відставку, тому що, найімовірніше, так і станеться. Якою мірою? Мені складно відповісти на цьому етапі", - пояснив він.

"Війна виснажує росію, володимир путін грає в ризиковану гру. Ця війна експлуатує Україну жахливим чином. Ці країни хочуть покласти край війні. Кожна з них хоче перемогти в цій війні, це природно", - сказав президент.

Нагадаємо

Раніше речниця Державного департаменту США Теммі Брюс заявляла, що Україні і росії доведеться йти на компроміси поки США працюють над припиненням вогню.