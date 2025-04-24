Трамп заявив, що має "власний крайній термін" для мирної угоди з Україною
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив, що має "власний термін" для мирної угоди між Україною та росією. Він наголосив, що посадить за стіл переговорів Зеленського і путіна, які "обидва хочуть миру".
Президент США Дональд Трамп заявив, що має "власний крайній термін" для мирної угоди з Україною. Про це він сказав перед зустріччю з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре, повідомляє УНН з посиланням на ВВС.
Деталі
Трампа запитали, чи думає він, що президент путін прислухається до нього після того, як він раніше засудив нічну атаку росії на Україну.
"Так, так", — відповів Трамп.
Він додав, що йому потрібно посадити за стіл переговорів Зеленського і путіна, і наголосив, що "обидва вони хочуть миру".
США вимагатимуть від путіна забути про демілітаризацію України - Bloomberg24.04.25, 19:17 • 5252 перегляди
Американський лідер додав, що між росією та Україною багато "ненависті, поганої крові та огиди".
Напередодні Трамп звинуватив Зеленського у шкоді мирним переговорам через невизнання російського контролю над Кримом.
Нагадаємо
Попри масовану комбіновану атаку росії з великою кількістю жертв в Україні у ніч на 24 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що він все ще вірить, що російський президент володимир путін серйозно налаштований на мирну угоду.