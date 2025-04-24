Президент США Дональд Трамп заявив, що має "власний крайній термін" для мирної угоди з Україною. Про це він сказав перед зустріччю з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре, повідомляє УНН з посиланням на ВВС.

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Трампа запитали, чи думає він, що президент путін прислухається до нього після того, як він раніше засудив нічну атаку росії на Україну.

"Так, так", — відповів Трамп.

Він додав, що йому потрібно посадити за стіл переговорів Зеленського і путіна, і наголосив, що "обидва вони хочуть миру".

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Американський лідер додав, що між росією та Україною багато "ненависті, поганої крові та огиди".

Напередодні Трамп звинуватив Зеленського у шкоді мирним переговорам через невизнання російського контролю над Кримом.

Нагадаємо

Попри масовану комбіновану атаку росії з великою кількістю жертв в Україні у ніч на 24 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що він все ще вірить, що російський президент володимир путін серйозно налаштований на мирну угоду.