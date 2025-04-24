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Трамп заявил, что у него есть "собственный крайний срок" для мирного соглашения с Украиной

Киев • УНН

 • 2026 просмотра

Дональд Трамп заявил, что у него есть "собственный срок" для мирного соглашения между Украиной и россией. Он подчеркнул, что посадит за стол переговоров Зеленского и путина, которые "оба хотят мира".

Трамп заявил, что у него есть "собственный крайний срок" для мирного соглашения с Украиной

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть "собственный крайний срок" для мирного соглашения с Украиной. Об этом он сказал перед встречей с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре, сообщает УНН со ссылкой на ВВС.

Детали

Трампа спросили, думает ли он, что президент путин прислушается к нему после того, как он ранее осудил ночную атаку россии на Украину.

"Да, да", — ответил Трамп.

Он добавил, что ему нужно посадить за стол переговоров Зеленского и путина, и подчеркнул, что "оба они хотят мира".

США потребуют от путина забыть о демилитаризации Украины - Bloomberg24.04.25, 19:17 • 4756 просмотров

Американский лидер добавил, что между россией и Украиной много "ненависти, плохой крови и отвращения".

Накануне Трамп обвинил Зеленского в ущербе мирным переговорам из-за непризнания российского контроля над Крымом.

Напомним

Несмотря на массированную комбинированную атаку россии с большим количеством жертв в Украине в ночь на 24 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что он все еще верит, что российский президент владимир путин серьезно настроен на мирное соглашение.

Лилия Набока

Лилия Набока

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