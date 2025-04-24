Трамп заявил, что у него есть "собственный крайний срок" для мирного соглашения с Украиной
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил, что у него есть "собственный срок" для мирного соглашения между Украиной и россией. Он подчеркнул, что посадит за стол переговоров Зеленского и путина, которые "оба хотят мира".
Президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть "собственный крайний срок" для мирного соглашения с Украиной. Об этом он сказал перед встречей с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре, сообщает УНН со ссылкой на ВВС.
Детали
Трампа спросили, думает ли он, что президент путин прислушается к нему после того, как он ранее осудил ночную атаку россии на Украину.
"Да, да", — ответил Трамп.
Он добавил, что ему нужно посадить за стол переговоров Зеленского и путина, и подчеркнул, что "оба они хотят мира".
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Американский лидер добавил, что между россией и Украиной много "ненависти, плохой крови и отвращения".
Накануне Трамп обвинил Зеленского в ущербе мирным переговорам из-за непризнания российского контроля над Крымом.
Напомним
Несмотря на массированную комбинированную атаку россии с большим количеством жертв в Украине в ночь на 24 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что он все еще верит, что российский президент владимир путин серьезно настроен на мирное соглашение.