Доля погибших в бою в украинской армии ниже российской – Зеленский

$41.670.15
47.540.17
ukenru
рф, предварительно, ударила по Киеву северокорейской баллистической ракетой, спецслужбы проверяют детали - Зеленский
18:25 • 8432 просмотра

рф, предварительно, ударила по Киеву северокорейской баллистической ракетой, спецслужбы проверяют детали - Зеленский

Эксклюзив
16:02 • 23399 просмотра

В Минэкономики ответили, планируются ли изменения в правилах бронирования работников

24 апреля, 12:42 • 42956 просмотра

"владимир, СТОП!" Трамп заявил, что его не устраивают российские удары по Киеву

24 апреля, 11:00 • 60759 просмотра

Европейские дипломаты отреагировали на массированный российский удар по Киеву 24 апреля

23 апреля, 17:58 • 155821 просмотра

Украинская делегация встретилась с Келлогом: о чем говорили

23 апреля, 15:00 • 177997 просмотра

В Лондоне прошла встреча официальных лиц коалиции желающих по войне в Украине. В ОП раскрыли детали

23 апреля, 14:18 • 249117 просмотра

Поразка 51-го арсенала ГРАУ: какие еще склады с оружием были атакованы в рф

Эксклюзив
23 апреля, 13:00 • 110758 просмотра

Похороны на военном мемориальном кладбище: когда будет график и на каком этапе строительство

Эксклюзив
23 апреля, 12:40 • 197468 просмотра

НАБУгейт: адвокаты требуют от НАБУ изменить группу детективов - "с пиарщиков на профессионалов"

Эксклюзив
23 апреля, 12:29 • 62239 просмотра

Землетрясение в Стамбуле: в МИД говорят, что украинцы в консульство не обращались

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+18°
1.7м/с
62%
746 мм
Популярные новости

“Трахтибидох”, криминалисты и аналитика с 2018-го: мастер-класс реформирования фармрынка от Нацакадемии правовых наук Украины

24 апреля, 11:00 • 79530 просмотра

Первые минуты после удара рф по Киеву: Белошицкий показал видео

24 апреля, 12:26 • 39398 просмотра

Бен Аффлек рассказал, почему дети критикуют его фильмы, говоря: "Это ужасно!"

14:13 • 24684 просмотра

В результате вражеского обстрела поврежден железнодорожный вокзал Краматорска - Укрзализныця

14:45 • 12019 просмотра

Меган Маркл обнаружила новое сходство между своими детьми и детьми Кейт после того, как ее обвинили в копировании гардероба Джорджа и Шарлотты

15:17 • 15785 просмотра
публикации

“Трахтибидох”, криминалисты и аналитика с 2018-го: мастер-класс реформирования фармрынка от Нацакадемии правовых наук Украины

24 апреля, 11:00 • 79602 просмотра

Поразка 51-го арсенала ГРАУ: какие еще склады с оружием были атакованы в рф

23 апреля, 14:18 • 249123 просмотра

Выход один - Зима "на выход", или почему главный юрист НБУ должен покинуть должность

23 апреля, 13:44 • 143693 просмотра

НАБУгейт: адвокаты требуют от НАБУ изменить группу детективов - "с пиарщиков на профессионалов"
Эксклюзив

23 апреля, 12:40 • 197478 просмотра

Отобрать землю - уничтожить науку: почему земли НААН нельзя передавать Фонду госимущества

23 апреля, 11:46 • 148134 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Виталий Кличко

Владимир Зеленский

Сирил Рамафоса

Анджей Дуда

Актуальные места

Украина

Киев

Соединенные Штаты

Южная Африка

Франция

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл обнаружила новое сходство между своими детьми и детьми Кейт после того, как ее обвинили в копировании гардероба Джорджа и Шарлотты

15:17 • 15828 просмотра

Бен Аффлек рассказал, почему дети критикуют его фильмы, говоря: "Это ужасно!"

14:13 • 24730 просмотра

Джейсон Биггс взял под контроль свое здоровье: в борьбе с пагубными привычками звезда "Американского пирога" сильно изменился

24 апреля, 08:47 • 62277 просмотра

Режиссер фильма "Я знаю, что вы сделали прошлым летом" хотела вернуть Геллар

24 апреля, 06:58 • 92599 просмотра

Брак Шекспира мог быть счастливее, чем считалось ранее - новое исследование

23 апреля, 15:29 • 57647 просмотра
Актуальное

Телеграмма

Financial Times

Нью-Йорк Таймс

9К720 Искандер

КАБ-250

Доля погибших в бою в украинской армии ниже российской – Зеленский

Киев • УНН

 • 870 просмотра

Президент Зеленский заявил, что в украинской армии на одного погибшего военного приходится десять раненых. В российской армии этот показатель хуже – пять погибших на десять потерь.

Доля погибших в бою в украинской армии ниже российской – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что доля погибших украинских военных ниже российской - на десять раненых один убитый, тогда как в россии будет пять убитых. Об этом Зеленский заявил в интервью с американским журналистом Беном Шапиро, передает УНН.

У нас доля раненых самая низкая. Если у нас один к десяти, то есть один убитый, то у нас десять раненых в бою. Теперь, в случае россиян, на десять потерь будет пять раненых, пять убитых, или шесть на четыре. То есть мы говорим, что это другой уровень медицинской помощи. И эти знания также были предоставлены нашим партнерам 

- сказал Зеленский.

Напомним

За сутки 23 апреля российские войска потеряли на войне с Украиной 1060 солдат и 49 артсистем.

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика
Владимир Зеленский
Украина
Brent
$66.40
Bitcoin
$93,393.00
S&P 500
$5,478.30
Tesla
$256.60
Газ TTF
$33.57
Золото
$3,346.71
Ethereum
$1,763.72