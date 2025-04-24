Доля погибших в бою в украинской армии ниже российской – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что доля погибших украинских военных ниже российской - на десять раненых один убитый, тогда как в россии будет пять убитых. Об этом Зеленский заявил в интервью с американским журналистом Беном Шапиро, передает УНН.

У нас доля раненых самая низкая. Если у нас один к десяти, то есть один убитый, то у нас десять раненых в бою. Теперь, в случае россиян, на десять потерь будет пять раненых, пять убитых, или шесть на четыре. То есть мы говорим, что это другой уровень медицинской помощи. И эти знания также были предоставлены нашим партнерам - сказал Зеленский.

Напомним

За сутки 23 апреля российские войска потеряли на войне с Украиной 1060 солдат и 49 артсистем.