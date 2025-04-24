Частка загиблих в бою в українській армії нижча за російську – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що частка загиблих українських військових нижча за російську - на десять поранених один вбитий, тоді як у росії буде п’ять вбитих. Про це Зеленський заявив в інтерв'ю з американським журналістом Беном Шапіро, передає УНН.

У нас частка поранених є найнижчою. Якщо у нас один до десяти, тобто один вбитий, то у нас десять поранених в бою. Тепер, у випадку росіян, на десять втрат буде п'ять поранених, п'ять вбитих, або шість на чотири Тобто ми говоримо, що це інший рівень медичної допомоги. І ці знання також були надані нашим партнерам - сказав Зеленський.

Нагадаємо

За добу 23 квітня російські війська втратили на війні з Україною 1060 солдатів і 49 артсистем.