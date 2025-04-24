Сколько еще в Украине будет продолжаться мобилизация? Зеленский ответил

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как долго продлится мобилизация и сколько добровольцев в украинской армии, передает УНН.

Мы хотим, чтобы был справедливый мир и не было бы ни мобилизации, ни военного положения. Но пока война, пока у нас есть закон, есть мобилизация - сказал Зеленский в интервью журналисту Бену Шапиро.

Также Президент отметил, что в украинской армии сейчас сотни тысяч добровольцев.

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В Украине сейчас 800 тысяч, или 600 тысяч человек, которые пошли добровольцами - сказал Зеленский.

Вместе с тем, Глава государства подчеркнул, что каждый случай мобилизации проверяется отдельно Министерством обороны.

Зеленский продлил военное положение и мобилизацию до 6 августа