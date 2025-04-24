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рф, предварительно, ударила по Киеву северокорейской баллистической ракетой, спецслужбы проверяют детали - Зеленский
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Сколько еще в Украине будет продолжаться мобилизация? Зеленский ответил

Киев • УНН

 • 2668 просмотра

Президент Зеленский заявил, что мобилизация будет продолжаться, пока идет война, и подчеркнул, что в украинской армии сейчас сотни тысяч добровольцев. Каждый случай мобилизации проверяется отдельно.

Сколько еще в Украине будет продолжаться мобилизация? Зеленский ответил

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как долго продлится мобилизация и сколько добровольцев в украинской армии, передает УНН.

Мы хотим, чтобы был справедливый мир и не было бы ни мобилизации, ни военного положения. Но пока война, пока у нас есть закон, есть мобилизация 

- сказал Зеленский в интервью журналисту Бену Шапиро.

Также Президент отметил, что в украинской армии сейчас сотни тысяч добровольцев.

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В Украине сейчас 800 тысяч, или 600 тысяч человек, которые пошли добровольцами 

- сказал Зеленский.

Вместе с тем, Глава государства подчеркнул, что каждый случай мобилизации проверяется отдельно Министерством обороны.

Зеленский продлил военное положение и мобилизацию до 6 августа18.04.25, 12:36 • 75753 просмотра

Антонина Туманова

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