Сколько еще в Украине будет продолжаться мобилизация? Зеленский ответил
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил, что мобилизация будет продолжаться, пока идет война, и подчеркнул, что в украинской армии сейчас сотни тысяч добровольцев. Каждый случай мобилизации проверяется отдельно.
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как долго продлится мобилизация и сколько добровольцев в украинской армии, передает УНН.
Мы хотим, чтобы был справедливый мир и не было бы ни мобилизации, ни военного положения. Но пока война, пока у нас есть закон, есть мобилизация
Также Президент отметил, что в украинской армии сейчас сотни тысяч добровольцев.
"Контракт 18-24": Зеленскому пообещали решить вопрос с добровольцами с начала полномасштабного вторжения23.02.25, 18:22 • 28780 просмотров
В Украине сейчас 800 тысяч, или 600 тысяч человек, которые пошли добровольцами
Вместе с тем, Глава государства подчеркнул, что каждый случай мобилизации проверяется отдельно Министерством обороны.
Зеленский продлил военное положение и мобилизацию до 6 августа18.04.25, 12:36 • 75753 просмотра