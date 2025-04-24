Скільки ще в Україні триватиме мобілізація? Зеленський відповів

Президент України Володимир Зеленський розповів, як довго триватиме мобілізація та скільки добровольців в українському війську, передає УНН.

Ми хочемо, щоб був справедливий мир і не було б ні мобілізації, ні воєнного стану. Але поки війна, поки у нас є закон, є мобілізація - сказав Зеленський в інтерв’ журналісту Бену Шапіро.

Також Президент зазначив, що в українській армії зараз сотні тисяч добровольців.

"Контракт 18-24": Зеленському пообіцяли вирішити питання з добровольцями з початку повномасштабного вторгнення

В Україні зараз 800 тисяч, або 600 тисяч людей, які пішли добровольцями - сказав Зеленський.

Разом з тим, Глава держави наголосив, що кожен випадок мобілізації перевіряється окремо Міністерством оборони.

Зеленський продовжив воєнний стан і мобілізацію до 6 серпня