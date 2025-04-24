Скільки ще в Україні триватиме мобілізація? Зеленський відповів
Київ • УНН
Президент Зеленський заявив, що мобілізація триватиме, поки триває війна, та підкреслив, що в українській армії наразі сотні тисяч добровольців. Кожен випадок мобілізації перевіряється окремо.
Президент України Володимир Зеленський розповів, як довго триватиме мобілізація та скільки добровольців в українському війську, передає УНН.
Ми хочемо, щоб був справедливий мир і не було б ні мобілізації, ні воєнного стану. Але поки війна, поки у нас є закон, є мобілізація
Також Президент зазначив, що в українській армії зараз сотні тисяч добровольців.
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В Україні зараз 800 тисяч, або 600 тисяч людей, які пішли добровольцями
Разом з тим, Глава держави наголосив, що кожен випадок мобілізації перевіряється окремо Міністерством оборони.
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