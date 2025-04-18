Зеленський продовжив воєнний стан і мобілізацію до 6 серпня
Київ • УНН
Володимир Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні.
Президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження в Україні воєнного стану та загальної мобілізації до 6 серпня 2025 року, передає УНН.
"Повернуто з підписом від Президента України", - зазначено у картках законів.
Доповнення
16 квітня парламент вчергове продовжив дію воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів, до 6 серпня. Рішення про продовження дії воєнного стану підтримали 357 депутатів, один проголосував проти. За продовження ж загальної мобілізації проголосувало 346 обранців, один виступив проти, ще один - утримався.
Це вже 15 раз, коли Рада продовжила мобілізацію та воєнний стан в країні.
Корнієнко про вибори: потрібно, як мінімум, пів року після закінчення воєнного стану01.04.25, 17:01 • 80198 переглядiв
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду законопроєкти, якими пропонує продовжити дію в Україні воєнного стану та загальної мобілізації.
В лютому Зеленський підписав закони про продовження в Україні воєнного стану та загальної мобілізації до 9 травня 2025 року.