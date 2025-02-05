Зеленський продовжив воєнний стан і мобілізацію до 9 травня

Президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження в Україні воєнного стану та загальної мобілізації до 9 травня 2025 року, передає УНН.

"Повернуто з підписом від Президента України", - зазначено у картках законів.

Доповнення

15 січня Верховна Рада підтримала продовження дії воєнного стану на 90 діб - до 9 травня.

Народний депутат Олександр Федієнко заявляв про неможливість демобілізації через нестачу військовослужбовців. Він наголосив на необхідності впровадження ротаційної системи для відпочинку військових.

В січні перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк заявляв, що законопроєкт про терміни служби буде прийнятий, коли будуть підготовлені підрозділи, здатні замінити тих, що воюють на фронті. Другого варіанта не існує.