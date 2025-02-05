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Зеленський продовжив воєнний стан і мобілізацію до 9 травня

Зеленський продовжив воєнний стан і мобілізацію до 9 травня

Київ • УНН

 • 107365 перегляди

Президент України підписав закони про продовження воєнного стану та загальної мобілізації до 9 травня 2025 року. Раніше Верховна Рада підтримала продовження дії воєнного стану на 90 діб.

Президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження в Україні воєнного стану та загальної мобілізації до 9 травня 2025 року, передає УНН.

"Повернуто з підписом від Президента України", - зазначено у картках законів.

Доповнення

15 січня Верховна Рада підтримала продовження дії воєнного стану на 90 діб - до 9 травня.

Народний депутат Олександр Федієнко заявляв про неможливість демобілізації через нестачу військовослужбовців. Він наголосив на необхідності впровадження ротаційної системи для відпочинку військових.

В січні перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк заявляв, що законопроєкт про терміни служби буде прийнятий, коли будуть підготовлені підрозділи, здатні замінити тих, що воюють на фронті. Другого варіанта не існує.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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