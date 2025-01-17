У Міноборони відповіли, коли буде законопроєкт про терміни служби

Законопроєкт про терміни служби буде прийнятий, коли будуть підготовлені підрозділи, здатні замінити тих, що воюють на фронті. Другого варіанта не існує.

Про це заявив перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк під час Години запитань до уряду у ВР, передає кореспондент УНН.

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Гаврилюк прокоментував, чи плануєте у березні 25-го внести в Раду закон про терміни служби.

Третій раз збирається "година запитань до Уряду", третій раз звучить одне і те саме питання. Питання просте і відповідь на нього дуже проста: коли будуть підготовлені підрозділи, здатні замінити тих, що воюють на фронті, тоді буде прийнятий відповідний законопроєкт. Другого варіанта просто не існує. Повторюю ще раз – не існує!