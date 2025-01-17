У Міноборони відповіли, коли буде законопроєкт про терміни служби
Київ • УНН
Законопроєкт про терміни служби приймуть лише після підготовки підрозділів для заміни воюючих на фронті. Перший заступник міністра оборони підкреслив, що інших варіантів не існує.
Законопроєкт про терміни служби буде прийнятий, коли будуть підготовлені підрозділи, здатні замінити тих, що воюють на фронті. Другого варіанта не існує.
Про це заявив перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк під час Години запитань до уряду у ВР, передає кореспондент УНН.
Деталі
Гаврилюк прокоментував, чи плануєте у березні 25-го внести в Раду закон про терміни служби.
Третій раз збирається "година запитань до Уряду", третій раз звучить одне і те саме питання. Питання просте і відповідь на нього дуже проста: коли будуть підготовлені підрозділи, здатні замінити тих, що воюють на фронті, тоді буде прийнятий відповідний законопроєкт. Другого варіанта просто не існує. Повторюю ще раз – не існує!
Доповнення
10 січня Гаврилюк повідомляв, що законопроєкт про демобілізацію розроблено і вже готовий практично до його передачі у Верховну Раду, але на опрацювання механізмів реалізації потрібно ще 3 місяці.
Нардеп, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони й розвідки Роман Костенко заявляв, що щодо демобілізації військових ведуться дискусії, але при нинішніх умовах мобілізації - це малоймовірно. Наразі більше уваги звертають на ротації підрозділів, які знаходяться на першій лінії.