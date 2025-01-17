В Минобороны ответили, когда будет законопроект о сроках службы

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Законопроект о сроках службы примут только после подготовки подразделений для замены воюющих на фронте. Первый заместитель министра обороны подчеркнул, что других вариантов не существует.

Законопроект о сроках службы будет принят, когда будут подготовлены подразделения, способные заменить воюющих на фронте. Второго варианта не существует.

Об этом заявил первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк во время Часа вопросов к правительству в ВР, передает корреспондент УНН.

Детали

Гаврилюк прокомментировал, планируете ли в марте 25-го внести в Раду закон о сроках службы.

Третий раз собирается «час вопросов к Правительству», третий раз звучит один и тот же вопрос. Вопрос простой и ответ на него очень прост: когда будут подготовлены подразделения, способные заменить воюющих на фронте, тогда будет принят соответствующий законопроект. Второго варианта просто не существует. Повторяю еще раз - не существует!

- заявил Гаврилюк.

Дополнение

10 января Гаврилюк сообщал, что законопроект о демобилизации разработан и уже готов практически к его передаче в Верховную Раду, но на проработку механизмов реализации нужно еще 3 месяца.

Нардеп, секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявлял, что относительно демобилизации военных ведутся дискуссии, но при нынешних условиях мобилизации - это маловероятно. Сейчас больше внимания обращают на ротации подразделений, которые находятся на первой линии.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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