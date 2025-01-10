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Законопроєкт про демобілізацію розроблено, але на опрацювання механізмів реалізації потрібно ще 3 місяці - Міноборони

Законопроєкт про демобілізацію розроблено, але на опрацювання механізмів реалізації потрібно ще 3 місяці - Міноборони

Київ • УНН

 • 23779 перегляди

Законопроєкт про демобілізацію готовий до передачі у Верховну Раду. Для опрацювання механізмів реалізації та заміни військових потрібно ще 3 місяці, повідомив перший заступник міністра оборони.

Законопроєкт про демобілізацію розроблено і вже готовий практично до його передачі у Верховну Раду, але на опрацювання механізмів реалізації потрібно ще 3 місяці.

Про це заявив перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк під час години запитань до уряду, передає УНН.

Деталі

Закон відпрацьований і вже готовий практично до його передачі у Верховну Раду через Кабінет міністрів. А для того, щоб цей закон був переданий, нами сьогодні відпрацьовується ряд механізмів, для того щоб зрозуміти, яким чином ми зможемо замінити понад ту велику кількість людей, які будуть підлягати демобілізації, ким або чим. Тобто відпрацьовуються нові форми і способи ведення бойових дій. Якщо так, чесно говорити, то нам потрібно для цього хоча би ще три місяці для опрацювання. Або, якщо подати закон, то там термін не буде визначений демобілізації, допустимо, з моменту прийняття цього закону

- сказав Гаврилюк.

Нагадаємо

Нардеп, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони й розвідки Роман Костенко заявляв, що щодо демобілізації військових ведуться дискусії, але при нинішніх умовах мобілізації - це малоймовірно. Наразі більше уваги звертають на ротації підрозділів, які знаходяться на першій лінії.

Павло Башинський

Павло Башинський

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