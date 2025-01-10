Законопроект о демобилизации разработан, но на проработку механизмов реализации нужно еще 3 месяца - Минобороны

Законопроект о демобилизации разработан и уже готов практически к его передаче в Верховную Раду, но на проработку механизмов реализации нужно еще 3 месяца.

Об этом заявил первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк во время часа вопросов к правительству, передает УНН.

Детали

Закон отработан и уже готов практически к его передаче в Верховную Раду через Кабинет министров. А для того, чтобы этот закон был передан, нами сегодня отрабатывается ряд механизмов, для того чтобы понять, каким образом мы сможем заменить сверх того большого количества людей, которые будут подлежать демобилизации, кем или чем. То есть отрабатываются новые формы и способы ведения боевых действий. Если так, честно говорить, то нам нужно для этого хотя бы еще три месяца для проработки. Или, если подать закон, то там срок не будет определен демобилизации, допустим, с момента принятия этого закона