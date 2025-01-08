В Україні демобілізація військових нині малоймовірна - нардеп
Київ • УНН
Міноборони та Генштаб зосереджені на ротації підрозділів на першій лінії замість демобілізації. Верховна Рада викликала прем'єра Шмигаля через відсутність законопроєкту про демобілізацію.
Щодо демобілізації військових ведуться дискусії, але при нинішніх умовах мобілізації - це малоймовірно. Наразі більше уваги звертають на ротації підрозділів, які знаходяться на першій лінії. Про це заявив нардеп Депутат, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони й розвідки Роман Костенко під час брифінгу, передає УНН.
"Була зустріч з представниками Міноборони та Генштабу, говорили про саме цей законопроєкт (про демобілізацію - ред.). Там більше уваги звертають на ротації підрозділів, які знаходяться на першій лінії. Тому основна увага на ротації, на це звертають увагу Міноборони, уряд, який приймає участь. Щодо демобілізації там ведуться дискусії, але ще раз скажу, що при нинішніх умовах мобілізації це малоймовірно", - розповів Костенко.
Доповнення
Верховна Рада проголосувала за виклик до парламенту прем’єр-міністра Дениса Шмигаля. Причина виклику - закон про демобілізацію, який мав розробити Кабінет міністрів, але досі цього не зробив.
Народний депутат, член комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко вважає, що наразі ухвалити рішення про демобілізацію військових неможливо, але необхідно впроваджувати ротаційну систему.
В листопада 2024 року міністр оборони Рустем Умєров, коментуючи питання щодо розробки законопроєкту про ротацію та демобілізацію, зазначав, що в цьому напрямку працюють.