Рада викликала Шмигаля до парламенту: причина - закон про демобілізацію, який мав ініціювати уряд
Київ • УНН
Верховна Рада проголосувала за виклик прем'єр-міністра через невиконання урядом зобов'язання розробити закон про демобілізацію. Шмигаль має відзвітувати перед парламентом щодо цього питання у п'ятницю.
Верховна Рада проголосувала за виклик до парламенту прем’єр-міністра Дениса Шмигаля. Причина виклику - закон про демобілізацію, який мав розробити Кабінет міністрів, але досі цього не зробив, передає УНН.
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"Кабмін досі не зробив законопроект про демобілізацію. Підняв цю тему в Верховній Раді. Прямо зараз жінки військовослужбовців вимагають термінів служби, а Кабмін нічого не робить. Викликали Шмигаля в Верховну Раду. Рада підтримала мою пропозицію", - написав нардеп Олексій Гончаренко.
Водночас нардеп Ярослав Железняк зазначив, що Шмигаль мав і так прийти до парламенту в п’ятницю.
"В Раду викликали Шмигаля. Привід - закон про демобілізацію, який мав ініціювати уряд згідно закону про мобілізацію. 158 голосів (з 150 необхідних)", - зазначив Железняк.
Нагадаємо
Народний депутат, член комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко вважає, що наразі ухвалити рішення про демобілізацію військових неможливо, але необхідно впроваджувати ротаційну систему.