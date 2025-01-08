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Рада викликала Шмигаля до парламенту: причина - закон про демобілізацію, який мав ініціювати уряд

Рада викликала Шмигаля до парламенту: причина - закон про демобілізацію, який мав ініціювати уряд

Київ • УНН

 • 19369 перегляди

Верховна Рада проголосувала за виклик прем'єр-міністра через невиконання урядом зобов'язання розробити закон про демобілізацію. Шмигаль має відзвітувати перед парламентом щодо цього питання у п'ятницю.

Верховна Рада проголосувала за виклик до парламенту прем’єр-міністра Дениса Шмигаля. Причина виклику - закон про демобілізацію, який мав розробити Кабінет міністрів, але досі цього не зробив, передає УНН.

Деталі

"Кабмін досі не зробив законопроект про демобілізацію. Підняв цю тему в Верховній Раді. Прямо зараз жінки військовослужбовців вимагають термінів служби, а Кабмін нічого не робить. Викликали Шмигаля в Верховну Раду. Рада підтримала мою пропозицію", - написав нардеп Олексій Гончаренко.

Водночас нардеп Ярослав Железняк зазначив, що Шмигаль мав і так прийти до парламенту в п’ятницю.

"В Раду викликали Шмигаля. Привід - закон про демобілізацію, який мав ініціювати уряд згідно закону про мобілізацію. 158 голосів (з 150 необхідних)", - зазначив Железняк.

Нагадаємо

Народний депутат, член комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко вважає, що наразі ухвалити рішення про демобілізацію військових неможливо, але необхідно впроваджувати ротаційну систему.

Павло Башинський

Павло Башинський

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