Рада вызвала Шмыгаля в парламент: причина - закон о демобилизации, который должно было инициировать правительство
Киев • УНН
Верховная Рада проголосовала за вызов премьер-министра из-за невыполнения правительством обязательства разработать закон о демобилизации. Шмыгаль должен отчитаться перед парламентом по этому вопросу в пятницу.
Верховная Рада проголосовала за вызов в парламент премьер-министра Дениса Шмыгаля. Причина вызова - закон о демобилизации, который должен был разработать Кабинет министров, но до сих пор этого не сделал, передает УНН.
Детали
"Кабмин до сих пор не сделал законопроект о демобилизации. Поднял эту тему в Верховной Раде. Прямо сейчас женщины военнослужащих требуют сроков службы, а Кабмин ничего не делает. Вызвали Шмыгаля в Верховную Раду. Рада поддержала мое предложение", - написал нардеп Алексей Гончаренко.
В то же время нардеп Ярослав Железняк отметил, что Шмыгаль должен был и так прийти в парламент в пятницу.
"В Раду вызвали Шмыгаля. Повод - закон о демобилизации, который должно было инициировать правительство согласно закону о мобилизации. 158 голосов (из 150 необходимых)", - отметил Железняк.
Напомним
Народный депутат, член комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Федиенко считает, что сейчас принять решение о демобилизации военных невозможно, но необходимо внедрять ротационную систему.