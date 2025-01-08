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Рада вызвала Шмыгаля в парламент: причина - закон о демобилизации, который должно было инициировать правительство

Рада вызвала Шмыгаля в парламент: причина - закон о демобилизации, который должно было инициировать правительство

Киев  •  УНН

 • 5090 просмотра

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Верховная Рада проголосовала за вызов премьер-министра из-за невыполнения правительством обязательства разработать закон о демобилизации. Шмыгаль должен отчитаться перед парламентом по этому вопросу в пятницу.

Верховная Рада проголосовала за вызов в парламент премьер-министра Дениса Шмыгаля. Причина вызова - закон о демобилизации, который должен был разработать Кабинет министров, но до сих пор этого не сделал, передает УНН.

Детали

"Кабмин до сих пор не сделал законопроект о демобилизации. Поднял эту тему в Верховной Раде. Прямо сейчас женщины военнослужащих требуют сроков службы, а Кабмин ничего не делает. Вызвали Шмыгаля в Верховную Раду. Рада поддержала мое предложение", - написал нардеп Алексей Гончаренко.

В то же время нардеп Ярослав Железняк отметил, что Шмыгаль должен был и так прийти в парламент в пятницу.

"В Раду вызвали Шмыгаля. Повод - закон о демобилизации, который должно было инициировать правительство согласно закону о мобилизации. 158 голосов (из 150 необходимых)", - отметил Железняк.

Напомним

Народный депутат, член комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Федиенко считает, что сейчас принять решение о демобилизации военных невозможно, но необходимо внедрять ротационную систему.

Павел Башинский

Павел Башинский

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