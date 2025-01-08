В Украине демобилизация военных сейчас маловероятна - нардеп
Киев • УНН
Минобороны и Генштаб сосредоточены на ротации подразделений на первой линии вместо демобилизации. Верховная Рада вызвала премьера Шмыгаля из-за отсутствия законопроекта о демобилизации.
Относительно демобилизации военных ведутся дискуссии, но при нынешних условиях мобилизации - это маловероятно. Сейчас больше внимания обращают на ротации подразделений, которые находятся на первой линии. Об этом заявил нардеп Депутат, секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко во время брифинга, передает УНН.
«Была встреча с представителями Минобороны и Генштаба, говорили о именно этом законопроекте (о демобилизации - ред.). Там больше внимания обращают на ротации подразделений, которые находятся на первой линии. Поэтому основное внимание на ротации, на это обращают внимание Минобороны, правительство, которое принимает участие. Относительно демобилизации там ведутся дискуссии, но еще раз скажу, что при нынешних условиях мобилизации это маловероятно», - рассказал Костенко.
Дополнение
Верховная Рада проголосовала за вызов в парламент премьер-министра Дениса Шмыгаля. Причина вызова - закон о демобилизации, который должен был разработать Кабинет министров, но до сих пор этого не сделал.
Народный депутат, член комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Федиенко считает, что сейчас принять решение о демобилизации военных невозможно, но необходимо внедрять ротационную систему.
В ноябре 2024 года министр обороны Рустем Умеров, комментируя вопрос о разработке законопроекта о ротации и демобилизации, отмечал, что в этом направлении работают.