Зеленский продлил военное положение и мобилизацию до 9 мая

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении в Украине военного положения и всеобщей мобилизации до 9 мая 2025 года, сообщает УНН.

"Возвращено с подписью от Президента Украины", - указано в карточках законов.

Дополнение

15 января Верховная Рада поддержала продление действия военного положения на 90 дней - до 9 мая.

Народный депутат Александр Федиенко заявлял о невозможности демобилизации из-за нехватки военнослужащих. Он подчеркнул необходимость внедрения ротационной системы для отдыха военных.

В январе первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк заявлял, что законопроект о сроках службы будет принят, когда будут подготовлены подразделения, способные заменить тех, кто воюет на фронте. Другого варианта не существует.