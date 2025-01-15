Рада підтримала продовження воєнного стану
Київ • УНН
Верховна Рада України проголосувала за продовження воєнного стану на 90 діб до 9 травня 2024 року. Рішення підтримали 315 народних депутатів, документ очікує на підпис президента.
Верховна Рада підтримала продовження дії воєнного стану на 90 діб - до 9 травня, повідомили у депутатському корпусі, пише УНН.
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"Верховна Рада продовжила дію воєнного стану на 90 діб - до 9 травня. "За" - 315", - вказав нардеп Олексій Гончаренко у Telegram.
"Рада проголосувала за закон №12404 про чергове продовження строку дії воєнного стану в Україні. "За" - 315. Далі підписання Президентом", - написав також нардеп Ярослав Железняк у Telegram.
Зі слів нардепа, це буде 14-й раз, коли Рада голосує за воєнний стан і мобілізацію. "З 08 лютого і до 09 травня цього року", - зазначив Железняк.
Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію14.01.25, 10:50 • 23587 переглядiв