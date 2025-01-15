Рада поддержала продление военного положения
Киев • УНН
Верховная Рада Украины проголосовала за продление военного положения на 90 дней до 9 мая 2024 года. Решение поддержали 315 народных депутатов, документ ожидает подписи президента.
Верховная Рада поддержала продление действия военного положения на 90 дней - до 9 мая, сообщили в депутатском корпусе, пишет УНН.
Детали
"Верховная Рада продлила действие военного положения на 90 дней - до 9 мая. "За" - 315", - указал нардеп Алексей Гончаренко в Telegram.
"Рада проголосовала за закон №12404 о очередном продлении срока действия военного положения в Украине. "За" - 315. Далее подписание Президентом", - написал также нардеп Ярослав Железняк в Telegram.
По словам нардепа, это будет 14-й раз, когда Рада голосует за военное положение и мобилизацию. "С 08 февраля и до 09 мая этого года", - отметил Железняк.
Зеленский предложил ВР продлить военное положение и мобилизацию14.01.25, 10:50 • 21523 просмотра